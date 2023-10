L'UDC fait face à plusieurs plaintes pour racisme dans le cadre de sa campagne électorale

L'UDC a axé l'essentiel de sa campagne en vue des élections fédérales du 22 octobre sur la lutte contre l'immigration. © Keystone / Laurent Gillieron

Des plaintes et dénonciations pénales ont été déposées depuis la semaine dernière par plusieurs associations et particuliers à l'encontre de l'UDC, accusée de racisme et d'incitation à la haine. En cause: les visuels diffusés sur les affiches du parti durant la campagne électorale, ciblant spécifiquement les étrangers extra-européens.

La Commission fédérale contre le racisme a épinglé le premier parti de Suisse et deux organisations supplémentaires, la Licra-Suisse et l'association Hadar (qui réunit des personnes afro-descendantes), se sont jointes jeudi à la démarche.

Le visuel de l'UDC «Non à une Suisse à 10 millions d'habitants!» RTS-SWI

Le principal visuel incriminé est un tout-ménage distribué dans le pays dans le cadre de l'initiative «Non à une Suisse à 10 millions d'habitants», qui oppose une photo prise mi-septembre montrant des migrants noirs en attente sur l'île italienne de Lampedusa, barrée d'une croix rouge, à l'image d'une famille blanche dans la campagne helvétique.

Le montage est associé à «une criminalité importée», des «bagarres violentes», mais aussi le «bétonnage» ou les «embouteillages».

Campagne «qui propage une idéologie raciste»

C'est ce tout-ménage qui indigne la Licra et Hadar. Elles dénoncent un «message de haine» distribué dans toutes les boîtes aux lettres du pays et une discrimination de la communauté africaine qui vit en Suisse. Elles ont annoncé jeudi déposer une dénonciation et une plainte pénales.

«C'est un parti qui clairement, dans ce cas-là, propage une idéologie raciste et fait une campagne raciste», a martelé Philippe Kenel, président de la Licra-Suisse, jeudi dans l’émission Forum de la RTS. Selon lui, il n'est pas question de déterminer si l'UDC - ou les gens qui votent UDC - est intrinsèquement raciste. Mais en raison de ces campagnes, «l'UDC ne peut plus être écoutée à l'aune de la dignité et des qualités morales», estime-t-il.

Interpellé sur le lien concret entre les migrants de Lampedusa et les problèmes évoqués dans le tout-ménage, le président de l'UDC vaudoise Kévin Grangier botte en touche, rappelant que son parti a lancé l'initiative contre l'immigration de masse, acceptée par la population en février 2014 et qui «dénonçait déjà tout ce qui est en train de se passer maintenant». «C'est le même problème et on ne veut pas le régler», dit-il, s'en référant à «la réalité». «Les gens le voient», estime-t-il.

L'UDC invoque la liberté d'expression

D'autres visuels suscitent également la polémique, dont ceux de la campagne intitulée «Nouvelle normalité?», dans laquelle l'UDC associe à nouveau la politique d'asile à la criminalité. Sur les affiches, le parti montre des images d'hommes brandissant des armes pour illustrer des faits divers d'agression ou de bagarres impliquant des étrangers, accompagnées de slogans fustigeant le «chaos de l'asile».

L'un des visuels de l'UDC pour la campagne «Nouvelle normalité». SRF-SWI

La campagne a été jugée raciste et xénophobe par la Commission fédérale contre le racisme et celle-ci a demandé à l'UDC le mois dernier d'interrompre sa diffusion. En vain: l'UDC a rétorqué qu'il s'agissait d'une censure et d'une atteinte à la liberté d'expression.

«On a simplement fait une campagne de fact-checking. On a référencé ce qui s'est passé ces trois derniers mois, tous les faits divers qui expriment la réalité d'une criminalité importée en Suisse», a argué Kévin Grangier dans Forum. Et pour lui, ce n'est «que la pointe émergée de l'iceberg».

Deux associations antiracistes ont également déposé une plainte pénale la semaine dernière, notamment par la voix du conseiller communal socialiste lausannois Samson Yemane, lui-même d'origine érythréenne.

Les usagers des bus genevois choqués

Le visuel diffusé à Genève pour l'initiative pro-police. RTS-SWI

Enfin, une procédure a été ouverte à la suite de la dénonciation pénale déposée par un avocat genevois au sujet d'un autre visuel de la section cantonale de l'UDC, utilisée dans le cadre des dernières élections cantonales du mois d’avril et d'une campagne sur la sécurité et la défense de la police. Celui-ci représente un homme noir cagoulé en train de menotter un policier.

L'image a notamment été diffusée dans les transports publics genevois et a depuis été retirée en raison de nombreuses plaintes de voyageurs, selon une déclaration des TPG.

