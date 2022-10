La Cinquième Suisse et ses forts liens helvétiques

Le sondage montre que même si l’on vit dans un cadre méditerranéen, le lien avec la Suisse reste tout aussi fort. Livia Tomas

Les Suisses de 55 ans ou plus gardent un lien fort avec leur pays, même lorsqu’elles et ils vivent à l’étranger. C’est ce que montre une enquête scientifique sur le «vieillissement transnational» qui permet de mieux comprendre cette population grandissante.

Ce contenu a été publié le 18 octobre 2022 - 09:00

Laura Ravazzini et Livia Tomás, Revue Suisse

Presque un quart des Suisses de l’étranger sont des personnes à la retraite. Selon l’Office fédéral de la statistique, cette proportion augmente dans le temps plus rapidement que pour les autres classes d’âge. Cela est dû à la fois au vieillissement de la population et au choix d’émigrer à l’étranger au moment de la retraite ou peu avant.

À partir de ce constat, une première enquête sur le «vieillissement transnational» financée par le Fonds national suisse a interrogé les Suisses de 55 ans ou plus qui vivent en Suisse au sujet de leur mobilité à l’étranger.

Ensuite, une deuxième enquête sur le «vieillissement transnational», présentée ici, s’est focalisée sur la vie et les pratiques de mobilité internationale des Suisses de 55 ans et plus résidant hors du pays. Ce sondage a été mené par cinq chercheuses et chercheurs de l’Institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel et de la Haute école de travail social de Genève, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères.

L’équipe de l'enquête: Mihaela Nedelcu, Eric Crettaz, Laura Ravazzini, Eva Fernández G.G et Livia Tomás. zVg

L’équipe a collecté des réponses dans plus de 43 pays à travers le monde, pendant la pandémie de Covid, d’octobre 2020 jusqu’à la fin de l’été 2021. Avec 10’000 enveloppes envoyées dans le monde entier, l’enquête a suscité beaucoup d’intérêt et atteint un taux de réponse record avec un total de 4’689 réponses!

La Cinquième Suisse des 55 ans ou plus

La Cinquième Suisse, à l’âge de la retraite ou s’en approchant, est composée de personnes avec plusieurs nationalités qui voyagent régulièrement dans d’autres pays du monde. Cette population a déjà connu, pour la plupart, une ou plusieurs migrations et vit dans son pays de résidence depuis plus de 30 ans, sans forcément y être née.

Parmi les sondés, 700 personnes ont déménagé pour la dernière fois dans le pays indiqué spécifiquement pour y passer leur retraite. La population reste diversifiée. Un cinquième de celle-ci est composé principalement de descendants suisses nés dans leur pays de résidence depuis plusieurs générations, qui n’ont jamais vécu en Suisse, mais qui voyagent, pour la plupart, régulièrement dans d’autres pays. Par conséquent, la majorité des personnes de plus de 55 ans de la Cinquième Suisse se sentent proches de leur pays de résidence ou se considèrent comme cosmopolites.

Les liens avec la Suisse

Avec au moins 10 ans vécus en Suisse, la plupart des sondés gardent des liens très étroits avec la Suisse. Parfois, ces liens sont aussi forts chez des descendants suisses n'ayant jamais vécu en Suisse. Durant les cinq dernières années, la Suisse a souvent été une destination de vacances, un endroit où rencontrer la famille ou les amis, et un pays où acheter des produits spécifiques qui ne se trouvent nulle part ailleurs. 900 personnes sont aussi allées en Suisse pour des évènements culturels et 450 pour s’y faire soigner.

Des transferts d’argent faciles

Presque 450 personnes ont transféré de l’argent en Suisse au cours des douze derniers mois, pour différentes raisons: faire des dons, aider la famille, payer des voyages, ou alimenter un compte privé. Environ 1’000 sondés ont transféré leurs avoirs de retraite depuis la Suisse. La plupart de ceux-ci eux ont trouvé le processus très facile ou assez facile et seulement cinq pour cent d’entre eux ont rencontré des difficultés.

Lire, communiquer, s’informer et parfois voter

Les nouvelles technologies sont souvent utilisées pour s’informer sur la Suisse en lisant des journaux ou des newsletters en ligne ou en consultant des sites internet. Les contacts avec la famille en Suisse se font aussi à distance grâce à plusieurs moyens de communication, notamment le téléphone fixe ou portable, mais aussi internet et ses applications. Enfin, même si presque la moitié des personnes interviewées s’informent sur les campagnes électorales qui ont lieu en Suisse, elles sont moins nombreuses à participer aux votations.

L’expatriation à la retraite: témoignages Au cours de cette étude scientifique, 5 couples et 25 individus vivant aujourd’hui au Maroc et en Espagne ont été invités à raconter leur histoire. Sophie et Laurent Dupraz* font partie de ces personnes qui ont décidé de quitter la Suisse à l’âge de la retraite. Il y a dix ans, ils ont décidé de s’installer en Espagne pour des raisons économiques. Pour tous les deux, il était important de s’engager politiquement et de voter lorsqu’ils vivaient encore en Suisse. Cela n’a pas changé au cours des dix dernières années, comme le raconte Sophie: «Je trouve cela très important de continuer à m’informer sur ce qu’il se passe en Suisse et justement sur les sujets de votations, ne serait-ce que pour nos enfants et petits-enfants. Parce que c’est aussi leur futur. C’est une manière, si l’on veut, de conserver un lien fort avec la Suisse.» Pour Sophie, l’importance de participer à la construction de l’avenir de la Suisse pour ses enfants et petits-enfants est également illustrée par sa participation à la grève pour le climat en Suisse, il y a quelques années. Alors que la participation aux votes et aux élections n’avait pas la même importance pour tous les participants, l’envie de rester informés sur la situation économique et sociale de la Suisse a été exprimée par plusieurs, comme par exemple par Jean Mauron*, qui habite en Espagne depuis deux ans: «Alors la radio suisse romande, je l’écoute tous les matins. Quelle que soit l’heure à laquelle je me lève, j’allume mon ordinateur, j’écoute les nouvelles. J’ouvre aussi deux à trois fois par semaine la page de La Liberté pour voir les nouvelles locales de Fribourg. Et puis, je m’applique à lire la lettre de Swissinfo.» *noms et prénoms modifiés End of insertion

Cet article est paru dans la Revue SuisseLien externe.

