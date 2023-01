La géothermie, un pari prometteur, mais difficile à mettre en œuvre

Contenu externe

Avec plusieurs projets en cours et d'autres qui se sont soldés par des échecs, la géothermie de moyenne profondeur est suivie avec attention en Suisse. Si elle cumule les bons points, cette solution est aussi techniquement difficile à appliquer et soulève certaines critiques.

Ce contenu a été publié le 17 janvier 2023 - 15:00

Quentin Bohlen – RTS basik

Locale, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et peu chère pour les consommateurs, la géothermie de moyenne profondeur semble une solution toute trouvée en période de pénurie énergétique.

La Confédération compte d'ailleurs beaucoup sur elle dans sa Stratégie énergétique 2050, car elle pourrait potentiellement remplacer le gaz russe dans le chauffage des logements.

En Suisse romande, deux projets en cours sont très scrutés actuellement, tous deux dans le canton de Vaud: celui de Vinzel, mené par l'entreprise semi-publique EnergéÔ, et celui de l'entreprise maraîchère privée Stoll Groupe à Montagny-près-Yverdon. Elles ont investi chacun plus de 15 millions de francs pour leurs projets de géothermie de moyenne profondeur.

Un développement difficile

Mais le développement de la géothermie de moyenne profondeur est difficile. Les investissements pour forer les puits sont très importants et, parfois, on ne trouve pas suffisamment d'eau chaude. C'est un risque à prendre, juge Roland Stoll, directeur de Stoll Groupe, interrogé dans l'émission de la RTS basik.

Et d'ajouter: «C'était important de voir pour demain et après-demain, pour les générations futures, et il ne faut pas avoir peur. Il faut, ma foi, prendre des risques, c'est le maître mot d'un chef d'entreprise, autrement il n'y a rien qui se passe».

Plusieurs échecs en Suisse

En région parisienne, près d'un million d'habitants sont aujourd'hui chauffés grâce à la géothermie de moyenne profondeur, avec l'un des réseaux les plus denses au monde.

En Suisse, la situation est différente. La géothermie de moyenne profondeur n'en est qu'à ses débuts, bien que le potentiel soit énorme. En cause, les différents forages qui ont échoué, notamment à Bâle et Saint-Gall. Plus récemment, un forage à Lavey, dans le canton de Vaud, n'a pas permis de trouver suffisamment d'eau.

Depuis 2017 et l'acceptation de la loi sur la Stratégie énergétique 2050, la Confédération soutient financièrement les projets de géothermie jusqu'à 60%.

