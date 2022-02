La guerre a commencé en Ukraine

Les bombardement ont également touché Kiev, la capitale ukrainienne Keystone / Mikhail Palinchak

Cette fois, ce ne sont plus des bruits de bottes, mais des bruits de bombes. Tôt ce matin, l’armés russe a lancé une vaste offensive terrestre et aérienne sur l’Ukraine. La condamnation de la communauté internationale est quasi unanime. La Suisse également «condamne dans les termes les plus forts l'invasion russe de l'Ukraine».

Vladimir Poutine est intervenu par surprise à la télévision peu avant 4 heures du matin (heure suisse) pour annoncer une opération militaire en Ukraine. Quelques minutes plus tard, les première bombes tombaient sur le pays, notamment sur l’aéroport de Kiev, la capitale.

«J'ai pris la décision d'une opération militaire», a dit le maître du Kremlin, dénonçant une fois encore un «génocide» orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays et arguant de l'appel à l'aide des séparatistes et de la «politique agressive de l'OTAN à l'égard de la Russie» et dont l'Ukraine serait l'outil.

«Je vous appelle à déposer les armes et à rentrer chez vous», a-t-il lancé aux militaires ukrainiens. Le président russe a assuré ne pas vouloir «l'occupation» de l'Ukraine, mais sa «démilitarisation».

Dans la capitale, au moins deux explosions ont été entendues dans le centre-ville tôt le matin, suivies de sons de sirènes d'ambulances. Dans la ville portuaire de Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front, plusieurs personnes ont indiqué entendre des bombardements.

Plus près du front du conflit de l'est, à Kramatorsk, au moins quatre explosions puissantes ont également été entendues. Des explosions ont aussi eu lieu à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, à la frontière russe.

Tôt ce matin, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba a annoncé le début d'une «invasion de grande ampleur de la Russie». «De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant», a tweeté Dmytro Kouleba.

Condamnation quasi-unanime

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a rapidement dénoncé «l’attaque téméraire et non provoquée» de la Russie contre l'Ukraine, avertissant qu'elle mettait en péril d'«innombrables» vies. «Une fois encore, malgré nos avertissements répétés et nos efforts inlassables en faveur de la diplomatie, la Russie a choisi la voie de l'agression contre un pays souverain et indépendant», a déclaré Jens Stoltenberg dans un communiqué.

Côté européen, Berlin, Paris ou Londres condamnent elles aussi fermement l’opération russe, qualifiée de violation grave du droit international. A Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué qu'elle présenterait des sanctions «massives» contre la Russie. Elle a précisé que ces nouvelles sanctions de l'UE allaient bloquer l'accès de la Russie aux «technologies et marchés essentiels», geler les avoirs russes en Europe et que Moscou serait privé d'accès aux marchés financiers européens.

Selon Bernard Guetta, député européen, jamais les 27 membres de l'UE n'ont été aussi politiquement unis. «Il y a un front commun de tous les Etats, y compris de la Hongrie de Viktor Orban. L'Union européenne est décidée à bâtir une défense commune», a-t-il expliqué dans l'émission spécialeLien externe de la RTS..

La Suisse aussi

La Suisse quant à elle «condamne dans les termes les plus forts l'invasion russe de l'Ukraine». Elle appelle Moscou à cesser «immédiatement l'agression militaire» et à retirer ses troupes du territoire ukrainien, écrit jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Sur Twitter, les services du président de la Confédération Ignazio Cassis, également ministre des Affaires étrangères, dénoncent «une violation flagrante du droit international». Ils exhortent au respect du droit international humanitaire et expriment leur inquiétude quant aux dangers que courent des civils innocents.

