La liste des invités du WEF reflète les difficultés du monde

Comme l'année dernière, Ursula von der Leyen est à Davos. Keystone

Les organisateurs ont affirmé que le Forum de Davos 2023 se distinguerait par une participation record à tous les niveaux, puisque 379 personnalités publiques sont attendues. Parmi elles, 52 chefs d'État et de gouvernement, dont la plupart (30) sont originaires de l'Europe, qui subit toujours les conséquences énergétiques et économiques de la guerre de la Russie en Ukraine.

Ce contenu a été publié le 16 janvier 2023 - 10:30

Dominique Soguel Journaliste multimédia, Dominique Soguel a commencé sa carrière internationale de reporter à l’Agence France-Presse pour laquelle elle a couvert le Printemps arabe. Elle a aussi travaillé comme correspondante à Istanbul pour l’Associated Press avant de s’installer en Suisse en 2016. Ses langues maternelles sont l’anglais et l’espagnol et elle a des racines en Suisse, mais elle aime voyager et saisira toutes les occasions de tchatter en italien, en arabe ou en français – de préférence autour d’un café. Pas de thé, merci!

Si la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est présente, les États-Unis et la Chine envoient tous deux des délégations de haut niveau, mais pas leurs présidents. La délégation américaine comprend des poids lourds de la sécurité, la directrice du renseignement national Avril Haines et le directeur du FBI Christopher Wray, ainsi que l'envoyé spécial du président pour le climat John Kerry et la représentante du commerce Katherine Tai. Luttant contre une vague de Covid qui a conduit à des restrictions de voyage pour ses citoyens, la Chine envoie le vice-premier ministre Liu He, le plus haut responsable à assister au WEF depuis le début de la pandémie.

Les organisateurs notent que le contexte géopolitique et géoéconomique est particulièrement délicat cette année. Comme l’année dernière, aucun représentant de la Russie belliqueuse et frappée par les sanctions n'a été invité à Davos. Au lieu de cela, l'Ukraine est revenue sur le devant de la scène. L'année dernière, où le WEF s’était tenu en mai, elle avait interrompu la circulation sur la promenade avec des expositions sur les crimes de guerre russes et des appels lancés par les dirigeants du pays, dont le président Volodymr Zelensky.

Récession et inflation au menu

Les moyens d'éviter une récession imminente et de lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie seront au centre des préoccupations à Davos. La présence de 56 ministres des finances (un autre record du WEF), de 30 ministres du commerce et de 19 gouverneurs de banques centrales reflète une sombre perspective mondiale. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, et la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, donneront le ton dans la recherche de solutions, selon le thème du WEF de cette année: rétablir la confiance dans un monde fragmenté.

La liste des personnalités présentes à Davos comprend encore 60 patrons de grandes entreprises, de différents secteurs et du monde entier. Les multinationales suisses y sont plus nombreuses cette année que l'année dernière. Les dirigeants d'ABB, Adecco, AstraZeneca, Novartis, Roche, MKS Pamp, Nestlé et SICPA, ainsi que des géants bancaires Credit Suisse et UBS et du réassureur SwissRe ont tous inscrit Davos à leur agenda.

Si cette liste d’invités fait la part belle au Nord et à l'Ouest, les organisateurs ont toutefois tenu à une large présence de l’Est et du Sud. Les nouveaux présidents de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, et des Philippines, Ferdinand R. Marcos, ont confirmé leur présence, tout comme le président colombien Gustavo Petro et le président équatorien Guillermo Lasso.

Quelques jours avant l’ouverture du WEF, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg n’a pas manqué de rappeler que la planète est «toujours en feu». Ce début d'année anormalement chaud et le manque de neige en Suisse devraient contribuer à donner un caractère d'urgence à l'agenda climatique, mais tout comme le Covid, celui-ci fait l'objet de moins d'attention cette année. Au total, 30 ministres du climat ou de l’énergie sont attendus au WEF, avec des engagements élevés et de grandes ambitions de progrès avant la COP28 aux Émirats Arabes Unis.

Articles mentionnés La Suisse joue gros dans ses négociations avec l’UE

Mots clés: Politique

Environnement

Economie

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative