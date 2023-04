La première femme élue au gouvernement suisse Elisabeth Kopp est décédée

L'ancienne ministre radicale Elisabeth Kopp à l'occasion de la rencontre annuelle des anciens conseillers fédéraux pendant le Lucerne Festival, en 2018. © Keystone / Urs Flueeler

L'ancienne conseillère fédérale Elisabeth Kopp s’est éteinte à l'âge de 86 ans. L’histoire s’en souviendra comme de la première femme élue au gouvernement suisse, mais aussi pour «l’affaire Kopp» qui l’a contrainte à la démission.

Journaliste basée à Berne, je suis particulièrement intéressée par les thématiques de société, mais aussi par la politique et les médias sociaux. J'ai précédemment travaillé pour des médias régionaux, au sein de la rédaction du Journal du Jura et de Radio Jura bernois. Katy Romy, avec Keystone ATS

Elisabeth Kopp n’est plus, mais son nom restera dans l’histoire suisse. L’ancienne conseillère fédérale est décédée à l’âge de 86 ans, a annoncé vendredi le gouvernement. «C’est avec une grande tristesse que le Conseil fédéral a appris le décès d’Elisabeth Kopp, le Vendredi saint, des suites d’une longue maladie», écrit vendredi la Chancellerie fédérale dans un communiquéLien externe.

La radicale zurichoise avait été la première femme élue au Conseil fédéral, le 2 octobre 1984, soit 13 ans après l’introduction du suffrage féminin dans le pays. À la tête du Département fédéral de justice et police, elle s'était engagée pour un traitement plus rapide des demandes d'asile et avait créé un poste de délégué aux réfugiés.

Elisabeth Kopp avait également œuvré à l’amélioration de la condition féminine en s’engageant avec succès pour un droit matrimonial plus égalitaire et en présentant au Parlement un rapport visant à une égalité des droits entre hommes et femmes.

>> L'ascension et la chute d'Elisabeth Kopp en quelques dates-clés:

Dans son bureau de présidente de la commune de Zumikon, 1978 (RDB) RDB

Dans sa résidence de Zumikon, au cours des années 1970. (Keystone/Photopress) Keystone

Elisabeth Kopp a siégé au Conseil national (Chambre basse du Parlement) de 1979 à 1984. Avec Bruno Hunziker, conseiller national. (RDB/ASL) RDB

Chez elle, à Zumikon, la veille de son élection au Conseil fédéral. (Keystone) Keystone

Le 2 octobre 1984, Elisabeth Kopp prête serment après son élection au Conseil fédéral. (Keystone) Keystone

Elle reçoit les félicitations de sa fille Brigitt après son élection. (RDB) RDB

A Berne, la politicienne radicale dirige le Département de justice et police. (Keystone) Keystone

Visite de la reine Silvia de Suède, 22 avril 1985. (RDB) RDB

Dans le jardin de sa résidence à Zumikon, 1984. (Keystone) Keystone

A l’occasion du 38e festival du film de Locarno, 1985. Keystone

Lors d’une visite aux anciennes installations d’extraction de gaz de Finsterwald, 1985. (RDB) RDB

Avec son mari Hans W.Kopp à l’occasion d’une manifestation à Lucerne, 12 décembre 1986. (Keystone) Keystone

Am Sechseläuten-Umzug 1985. (RDB) RDB

Des fleurs reçues après l’annonce de sa démission du Conseil fédéral, le 12 décembre 1988. (Keystone) Keystone

Le 13 janvier 1989 à Berne, un jour après sa démission. (Keystone) Keystone

Le 24 février 1990, le Tribunal fédéral de Lausanne libère Elisabeth Kopp de l’accusation de violation de secret de fonction. (Keystone) Keystone

A Zumikon, 19 mars 2001 Keystone

Le coup de fil fatal

La ministre radicale était aussi à l’origine de l’un des plus gros scandales politiques de l’histoire politique helvétique. À l’automne 1988, elle avait téléphoné depuis son bureau à son mari, afin de lui demander de quitter le conseil d'administration d'une entreprise soupçonnée de blanchiment d'argent.

Révélé par la presse, le comportement de la conseillère fédérale avait déclenché une levée de boucliers. On lui reprochait de ne pas reconnaître avoir commis une erreur. Elle s’était finalement résolue à présenter ses excuses, avant de démissionner, le 12 janvier 1989.

En novembre de la même année, une commission d’enquête parlementaire avait reproché à Elisabeth Kopp d’avoir enfreint le secret de haute fonction, considérant que cette démission était inévitable. Une accusation dont elle avait finalement été libérée un an plus tard par le Tribunal fédéral.

Par la suite, Elisabeth Kopp avait fait des retours ponctuels dans la vie publique, en donnant des conférences et en s’engageant en faveur de l’entrée de la Suisse à l’ONU (2002), de l’assurance-maternité (2004) ou plus récemment contre l’initiative de l’UDC sur la mise en œuvre du renvoi des étrangers criminels.

Majorité féminine éphémère

Après sa démission, il faudra attendre 1993 et l’élection de la socialiste Ruth Dreifuss pour voir une autre femme accéder au Conseil fédéral. Ruth Metzler (1999), Micheline Calmy-Rey (2002), Doris Leuthard (2006) et Eveline Widmer-Schlumpf (2007) feront tour à tour leur entrée au sein du collège gouvernemental.

Le 22 septembre 2010, avec l’élection de Simonetta Sommaruga, la Suisse avait été dirigée pour la première fois par un gouvernement à majorité féminine, rejoignant ainsi le cercle très fermé des pays (Finlande, Norvège, Espagne et Cap Vert) qui avaient déjà franchi le pas auparavant. Une majorité qui s’est avéré très éphémère, puisque le départ de Micheline Calmy-Rey en 2011, au profit de son camarade de parti Alain Berset, avait signé la fin de cette exception féminine.

Une seule fois dans l'histoire du pays, deux femmes ont été élues simultanément au gouvernement: c'était en 2018, avec l'élection de Karin Keller-Sutter et Viola Amherd. Avec l'élection d'Elisabeth Baume-Schneider au gouvernement suisse le 7 décembre 2022, le nombre de femmes ayant occupé un siège au sein du gouvernement suisse est passé à dix.

>> Les dix femmes qui ont gouverné la Suisse en images:

