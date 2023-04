Malgré les réformes, la Suisse garde sa réputation de paradis fiscal

Un taux minimum d'imposition des sociétés? Les citoyens suisses en décideront en juin dans les urnes. Selon ses partisans, cette mesure devrait mettre fin à la réputation douteuse de la Suisse en tant que paradis fiscal. D’autres estiment qu'il y a encore du travail à faire.

Quand elle couvre les grandes entreprises mondiales et leur influence en Suisse et à l’étranger, Jessica s’intéresse autant au bon, à la brute qu’au truand. Elle est toujours à la recherche de liens entre la Suisse et San Francisco, sa ville natale, et discutera volontiers pour comprendre pourquoi cette métropole, qui a produit quelques-unes des plus grandes innovations, est toujours incapable de résoudre sa crise du logement.

Il y a 40 ans sortait le rapport GordonLien externe. Rédigé aux États-Unis par le ministère de la Justice, le ministère des Finances et le fisc, ce document décrit la Suisse comme «le prototype du paradis fiscal moderne». Depuis lors, Berne a adopté diverses réformes visant à mettre fin aux régimes fiscaux spéciaux, à partager des informations fiscales avec d'autres pays et à supprimer certaines échappatoires.

Néanmoins, la Suisse reste souvent pointée comme l'un des pires exemples lorsqu'il s'agit de permettre aux entreprises multinationales d'éviter de payer leur juste part d'impôts. C’est ce qu’indique le «Corporate Tax Haven IndexLien externe» publié par un collectif de chercheurs universitaires qui évalue dans quelle mesure les lois et les politiques des pays tolèrent les abus fiscaux. Dans ce classement, la Suisse apparaît au cinquième rang, juste derrière les Pays-Bas et des îles connues pour leur faible fiscalité, comme les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et les Bermudes.

Les taux d'imposition helvétiques sur les sociétés figurent ainsi parmi les plus bas du monde, en particulier dans le canton de Zoug où le taux statutaire est d'environ 11%. Cet endroit héberge des multinationales de première importance, comme Glencore. Cette situation changerait si, en juin, les citoyens suisses approuvaient un amendement constitutionnel visant à instaurer un taux minimum d'imposition des sociétés de 15%. Cet objet s’inscrit dans le cadre d'un accord mondial orchestré par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et soutenu par plus de 130 pays. En cas d’approbation, la hausse du taux d’imposition entrerait en vigueur en 2024.

Surmontant quelques réticences initiales, les groupes pro-entreprises se sont prononcés en faveur de l'accord. Même si les multinationales paieront plus d'impôts, ils estiment que c'est l'occasion de changer enfin la «perception» de la Suisse en tant que paradis fiscal.

«La Suisse essaie depuis des années de montrer à la communauté internationale qu'elle a des règles, qu'elle est transparente et qu'elle fait partie du nouvel ordre fiscal», a déclaré Karine Uzan Mercié, en charge de la fiscalité mondiale de l'entreprise de matériaux de construction Holcim. Elle s’exprimait lors d'un événement médiatique organisé par les groupes de pression économiques SwissHoldings et Economiesuisse en mars. «Si la Confédération n'adopte pas le taux d'imposition minimum, elle fera un pas en arrière et enverra un message curieux et contradictoire à la communauté internationale.»

Il n'existe pas de définition universelle des paradis fiscaux mais les taux d'imposition faibles ou nuls sont généralement considérés comme une caractéristique essentielle. D'autres descriptions font également référence au secret financier, ainsi qu’aux lois et aux politiques qui permettent aux entreprises internationales de délocaliser plus facilement leurs bénéfices vers des régions à faible taux d'imposition. Cette manœuvre leur permet de réduire leur charge fiscale, privant ainsi les pays, principalement les pays en développement, de recettes fiscales.

L'accord international conclu en 2021 vise à enrayer le nivellement par le bas de l'impôt sur les sociétés. Le taux moyen mondial a en effet reculé d'environ 45% à 25% au cours des 40 dernières années. Des milliards de dollars ont été transférés vers des régions à faible taux d'imposition.

Définition d'un paradis fiscal

Il n'existe pas de consensus international sur la définition d'un paradis fiscal. L'un des premiers documents universitairesLien externe sur le sujet décrivait les paradis fiscaux comme des juridictions à faible taux d'imposition offrant aux entreprises et aux particuliers des possibilités d'évasion fiscale. Toutefois, des analyses plus récentes adoptent un point de vue plus large et incluent le secret financier et la transparence. Le collectif Tax Justice Network définit un paradis fiscal comme un pays ou une juridiction qui «permet aux multinationales et aux particuliers d'échapper à l'État de droit dans les pays où ils opèrent et vivent, et d’y payer moins d'impôts qu'ils ne le devraient».

D'autres font la distinction avec les juridictions ayant une activité commerciale réelle. En 1998, l'OCDE a utilisé différents facteurs pour identifier un paradis fiscal. Parmi ceux-ci: l'absence d'activités commerciales substantielles, un taux d'imposition faible, ainsi qu’un échange d'informations et une transparence médiocres. Le think tank américain Tax Foundation utilise les termes «paradis fiscal» et «centre financier offshore» comme quasi synonymes. Ces expressions désignent de petites juridictions fiscales bien gouvernées qui n'ont pas d'activité économique substantielle et qui facturent des taux d'imposition faibles ou nuls aux investisseurs étrangers.

