La Russie tenterait d'influencer les élections en Suisse

À l'instar de plusieurs autres pays, la Russie pourrait chercher à influencer les élections fédérales en Suisse, notamment en renforçant un sentiment xénophobe. Elle chercherait pour cela à diffuser massivement des informations qui agitent le débat, selon le Service de renseignement de la Confédération.

Au cœur des suspicions figure notamment une vidéo diffusée sur X, montrant un homme noir en train d'uriner dans une rue de Baden (canton d’Argovie), qui aurait été vue 600 000 fois en septembre. Celle-ci préoccupe le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Selon un rapport confidentiel qu'a pu consulter la NZZ am SonntagLien externe, les comptes qui ont diffusé cette vidéo sont très probablement faux et «d'influence russe».

Pour la socialiste soleuroise Franziska Roth, interrogée par le journal alémanique, de telles interventions russes auraient pour but de «désécuriser la population», une manœuvre qui favoriserait très probablement l'UDC. Le Parti socialiste (PS) craint que cette influence étrangère crée la dissidence et la haine au sein de notre pays.

«Attiser les peurs» occidentales

À l'inverse, le député de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) Mauro Tuena, président de la commission de sécurité du Conseil national, estime qu'il est «très problématique» de la part du SRC de «suggérer que la Russie influence l'opinion des gens» à une semaine des élections fédérales.

Une telle opération ne serait pas inédite de la part de la Russie, qui chercherait à «renforcer la polarisation dans les sociétés occidentales» en donnant une mauvaise image du gouvernement et de sa politique migratoire, selon l'analyse du SRC, ainsi qu'attiser la peur en faisant croire que les États européens sont submergés par les réfugiés.

Thématique déjà majeure en Suisse

Or, ce discours résonne d'une manière particulière en Suisse à une semaine des élections fédérales, alors que l'immigration est au centre de la campagne de l'UDC et l'une des principales priorités politiques aux yeux de la population, selon le dernier baromètre SSR.

Contacté par la Radio Télévisions Suisse, un responsable de l'UDC dénonce toutefois de «ridicules élucubrations». Selon lui, la population suisse n'a pas besoin d'intervention extérieure pour «réaliser l'importance de ce thème».

Le SRC, de son côté, n'a ni confirmé ni infirmé l'information de la NZZ am Sonntag. Il ne dit pas non plus si des interventions étrangères similaires ont déjà eu lieu dans le passé, mais confie recevoir régulièrement des informations qui indiquent des activités d'influence.

Participation annoncée en baisse Les bulletins pour les élections fédérales peuvent encore être remplis jusqu'à dimanche prochain. Seront-ils envoyés en masse? Jusqu'ici, les chiffres des enveloppes de vote par correspondance déjà reçues par les communes sont globalement plus bas qu'il y a quatre ans, où la participation n'avait pourtant pas dépassé les 45%. Comment expliquer cette abstention toujours plus forte? Pour la professeure de science politique à l'Université de Lausanne Anke Tresch, qui a déjà dirigé de nombreuses enquêtes sur le comportement électoral des Suisses, les raisons sont multiples. «Le contexte a beaucoup changé entre 2019 et 2023. Les sondages suggèrent que la démobilisation serait plus importante dans le camp des Verts», notamment parce qu'en 2019, «on était dans un cadre où il y avait des mobilisations dans la rue très fortes en faveur du climat. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas», a-t-elle analysé dans Forum. End of insertion

