La Suisse élue au Conseil de sécurité de l'ONU

Comme prévu, l'Assemblée générale des Nations unies a élu ce 9 juin la Suisse comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour 2023/24.

Ce contenu a été publié le 09 juin 2022 - 17:30

La Suisse a été élue avec 187 voix sur 190 valables. La désignation de la Suisse, une première, ne constitue pas une surprise. Candidate officiellement depuis plus de 10 ans, elle a fait mieux que Malte, 185 voix, avec qui elle briguait les deux sièges du bloc d'Europe occidentale au sein de l'organe exécutif du système onusien.

Il lui fallait rallier au moins deux tiers des Etats votants de l'organisation. Ces dernières semaines, le président de la Confédération Ignazio Cassis s'était montré confiant, affirmant que le nombre de voix requises était sécurisé.

La Suisse entamera son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU en janvier prochain, mais elle entrera dès le 1er octobre dans une période provisoire.

Les présidents de l'organe exécutif onusien sont alors censés relayer à la Suisse tous les documents importants sur les réunions de celui-ci. Mais «il faudra voir, certains Etats font de la rétention» sur certains dossiers, a expliqué un responsable de l'ONU, spécialiste du Conseil de sécurité.

En revanche, la Suisse va conserver son siège rouge dans la salle jusqu'en janvier prochain. Ce n'est qu'alors qu'elle prendra place pour deux ans sur les sièges bleus où se retrouvent les 15 membres, dont les cinq permanents et les 10 non permanents.

Le Conseil de sécurité de l'ONU, un gendarme aux pieds d'argile

Le Conseil de sécurité des Nations unies se compose de cinq membres permanents (États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne) et de dix membres non permanents. Les membres non permanents sont élus pour deux ans par l'Assemblée générale.

Pour des raisons historiques, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité - les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale - disposent d'un droit de veto. Ils peuvent bloquer toute décision. Les membres non permanents ont donc un rôle important à jouer en tant que voix médiatrices pour débloquer une situation inextricable.

Selon la Charte de l'ONU, le Conseil de sécurité est le principal responsable du maintien de la paix dans le monde. Il peut imposer des sanctions ou autoriser une intervention militaire si la sécurité internationale est menacée. Ses décisions sont contraignantes pour tous les Etats membres de l'ONU en vertu du droit international public, contrairement aux décisions de l'Assemblée générale.

Toutefois, sur toutes les crises importantes depuis la fin de la Guerre froide, le Conseil de sécurité a très souvent été la cible de reproches. Les oppositions entre Occidentaux et Soviétiques puis Russes, de même qu'avec la Chine ont abouti à des vétos dans les moments les plus importants, plus de 250 au total dont la moitié environ par Moscou. Dernier cas, la situation en Ukraine n'a pu donner lieu ne serait-ce qu'à une condamnation du Conseil de sécurité. Il avait fallu recourir à l'Assemblée générale.

La pression est de plus en plus élevée pour forte cette possibilité et pour adapter le Conseil aux nouvelles réalités de la population mondiale. L'Afrique souhaiterait un siège permanent, d'autres appellent à élargir le nombre de membres. Il y a quelques années, une proposition a été faite pour lever le droit de veto en cas de crimes graves. Après le veto russe sur l'Ukraine, l'Assemblée générale a de son côté approuvé récemment une résolution qui demande aux grandes puissances de justifier leur opposition.

