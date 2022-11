La Suisse a son deuxième astronaute

Les heureux élus et élues ont été présenté mercredi lors d'une cérémonie de l'ESA à Paris. Au centre, avec le micro, Marco Sieber. Keystone / Mohammed Badra

44 ans après Claude Nicollier, l'Agence spatiale européenne (ESA) a sélectionné le Bernois Marco Sieber au poste d’astronaute. Ce médecin urologue de 33 ans, sergent parachutiste à l’armée, fait partie des cinq élus (dont deux élues) choisi-e-s parmi quelque 23'000 candidatures, de tout le continent.

Ce contenu a été publié le 24 novembre 2022 - 14:09

RTS Info, Stéphanie Jaquet et les agences

«C’est intense et assez irréel», a dit le nouvel astronaute à propos du moment où il a appris qu'il était parmi les cinq personnes à avoir été choisies. «Durant l'année 2014, j'ai rencontré un collègue médecin qui m'a parlé des candidatures pour devenir astronaute. Et j'ai attendu la prochaine sélection pour envoyer la mienne», a-t-il expliqué au micro de Forum, sur RTS La Première.

La place était très convoitée: l'ESA a reçu 22'523 candidatures de toute l'Europe. Parmi celles-ci, 668 venues de Suisse, dont 119 femmes et 549 hommes. Les cinq personnes ont été choisies au terme d'un long processus de sélection.

Marco Sieber succède ainsi au pilote militaire et astrophysicien Claude Nicollier, seul Suisse à s'être rendu dans l'espace, où il a passé plus de mille heures. Le Vaudois, entré à l'ESA en 1978, a effectué quatre vols avec la navette spatiale de la NASA et notamment réparé le télescope spatial Hubble.

Cette «Classe de 2022» d'astronautes de l'ESA succède à la promotion de 2009 dont fait partie le Français Thomas Pesquet; elle comptait six personnes, dont une seule femme, l'Italienne Samantha Cristoforetti.

Un rêve d’enfant

Marco Sieber a 33 ans et a grandi dans l'Emmental, avant de déménager à Berne. Dans une vidéo de présentation, il dit avoir envoyé sa candidature car c'était pour lui un rêve d'enfant: «Je crois que chaque enfant possède cette fascination pour l'espace. J'avais des livres et je jouais avec mon frère pour construire une fusée. Cette fascination ne s'est jamais estompée, mais je l'ai un peu oubliée. Mais ces dernières années, j'ai réalisé que c'était en fait possible, en tant que citoyen européen, de devenir un astronaute».

Il obtient un diplôme au Gymnase de Berthoud, dans le canton de Berne, en 2007. En 2009, Marco Sieber rejoint l'entraînement des parachutistes au sein du Commando des forces spéciales de l'armée suisse, où il se voit décerner le grade de sergent.

En 2015, il reçoit le diplôme de docteur en médecine de l'Université de Berne. Sa thèse de doctorat portait sur la chirurgie robotique et il termine premier de sa promotion. En 2021, Marco Sieber passe son diplôme de spécialiste en médecine préclinique d'urgence et de sauvetage (SSMUS).

Outre ses langues maternelles, l'allemand et le suisse allemand, le nouvel astronaute parle également l'anglais et le français. Urgentiste à Interlaken, Berne et Bienne, il a également été médecin-chef de la Swisscoy au Kosovo pour la KFOR en 2018.

Marco Sieber est titulaire d'une licence de pilote privé et aime les sports de plein air et d'aventure tels que le parachutisme, le parapente, la plongée sous-marine, le ski de randonnée et le kitesurf. Être un astronaute est pour lui «une responsabilité et une aventure».

Deux femmes et trois hommes

Les cinq personnes nommées comme astronautes de carrière sont, dans l'ordre des annonces, Sophie Adenot (France), Pablo Álvarez Fernández (Espagne), Rosemary Coogan (Royaume-Uni), Raphaël Liégeois (Belgique, qui collabore aussi avec l'Université de Genève et l'EPFL) et Marco Sieber (Suisse).

«Toute la sélection a été difficile», se souvient le Suisse. «On devait attendre longtemps sans savoir comment cela allait continuer». Mais le plus ardu, pour lui, fut tout de même la première sélection, «avec des tests sur ordinateur, particulièrement stressants et exigeants. Et aussi beaucoup d'interviews».

Avant d'annoncer les noms, Josef Aschbacher, le directeur général de l'ESA a d'abord rappelé les qualités nécessaires pour le travail d'astronaute: intelligence intellectuelle et manuelle, résistance à la pression et au stress. Mais les personnes qui se sont présentées ont aussi subi des tests médicaux et psychologiques: «On a besoin de personnes très spéciales», a-t-il souligné.

Une place pour l'ISS

Les astronautes de carrière feront partie des personnes appelées à voler en orbite, dans la Station spatiale internationale (ISS) dans un premier temps – les quelques places pour les futures missions lunaires seront réservées à la génération précédente déjà rodée aux séjours en orbite basse.

Marco Sieber espère un jour, lui aussi, pouvoir travailler sur la Lune: «C'est clair, c'est un but fascinant, mais difficile à atteindre, car peu d'astronautes peuvent y marcher». Quant à Mars... «C'est un rêve, mais cela va encore prendre quelques années [avant les premières missions là-bas]».

Pour les cinq élus de l'ESA, les entraînements commenceront en avril 2023 au Centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne.

Premier astronaute porteur de handicap

L'ESA va donner la possibilité à une personne handicapée de devenir astronaute et de voler en orbite. Une première dans l'histoire de l’exploration spatiale.

Ce projet, baptisé «parastronaute», a été présenté ce mercredi 23 novembre aux vingt-deux États membres de l'Agence. Et c'est un sprinter paralympique de 41 ans, John McFall, du Royaume-Uni, qui a été choisi pour ce programme: «C'était une expérience assez mouvementée, étant donné qu'en tant qu'amputé, je n'avais jamais pensé pouvoir devenir astronaute. Donc l'excitation était une énorme émotion», raconte-t-il dans une vidéo sur le site de l'ESA.

Lors du lancement de sa campagne de recrutement, en février 2021, l'agence avait annoncé ouvrir les portes de l'espace à un ou plusieurs candidats porteurs d'un handicap au niveau des membres inférieurs – en raison d'une amputation ou une malformation congénitale.

Sont également éligibles les personnes mesurant moins de 1,30 mètre ou ayant une asymétrie des jambes. Les aptitudes intellectuelles et psychologiques requises sont les mêmes que pour les autres astronautes.

Le budget de l’ESA à la hausse L'Agence spatiale européenne a par ailleurs annoncé mercredi un budget de près de 17 milliards d'euros pour les trois prochaines années, en nette hausse, mais en deçà des 18,5 milliards demandés par son directeur général. Au terme d'âpres négociations, les vingt-deux États membres, rassemblés pendant deux jours à Paris, ont décidé d'une enveloppe de 16,9 milliards d'euros, en hausse de 17% par rapport aux trois dernières années. «Étant donné le niveau de l'inflation, je suis très impressionné par ce résultat», a affirmé le patron de l'ESA Josef Aschbacher, jugeant que le budget voté était «nécessaire pour ne pas rater le train» face à la féroce concurrence américaine et chinoise notamment. Cette contribution est destinée à financer les programmes d'exploration spatiale (2,7 milliards d'euros), d'observation de la Terre notamment pour mesurer et surveiller le changement climatique (2,7 milliards) ou encore les lanceurs spatiaux, notamment les évolutions des fusées Ariane 6 et de Vega-C (2,8 milliards). End of insertion

