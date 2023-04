La Suisse a-t-elle perdu de son crédit dans le monde?

Kai Reusser / swissinfo.ch

Au niveau mondial, les attitudes de la Suisse et ses positions sur des thèmes internationaux surprennent parfois. À plus petite échelle, dans certains coins reculés de la planète, la Suisse écrit aussi des histoires, non moins étonnantes.

21 avril 2023

La Suisse couvre à peine 0,008% de la surface de la Terre. Il est donc d'autant plus étonnant qu'elle fasse régulièrement parler d'elle dans le monde. Les 800'000 Suisses de l'étranger ne sont pas les uniques responsables de cette situation. La Suisse est également étroitement liée au monde sur le plan économique et par le biais des nombreuses organisations internationales.

Dans la globalité

Actuellement, la réputation de la Suisse dans le monde semble plutôt ternie. On parle surtout de la mauvaise gestion de Credit Suisse et de la contradiction entre le fait que la Suisse livre des armes à des belligérants au Proche-Orient mais qu'elle en refuse la réexportation en Ukraine.

Comme si cela ne suffisait pas, la Suisse se verra bientôt contrainte d'expliquer au monde pourquoi elle vaut la peine d'être visitée en hiver malgré l'absence de neige.

Et cette absence de neige menace encore une autre ressource essentielle: l'eau, qui permet une production élevée d'énergie renouvelable. Sans la fonte annuelle des neiges, les lacs de retenue dans les Alpes risquent de se tarir.

La Suisse pourrait-elle au moins marquer des points en siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU? Il est encore trop tôt pour le dire.

En revanche, dans les mois et les années à venir, deux personnes ayant des racines suisses pourraient faire sensation chez nos voisins: Elly Schlein, qui dirige depuis peu le parti d'opposition de gauche en Italie et Milo Rau, homme de théâtre au caractère bien trempé, qui a repris la direction du Festival de Vienne.

Coups de projecteur

Russie: tribunal pour crimes de guerre et fédéralisme

Peu après notre série sur les crimes de guerre en Ukraine, swissinfo.ch n'était plus accessible en Russie. Dans cette série, différentes expertes et experts - surtout suisses - examinent de près les crimes de guerre en Ukraine.

Ils s'intéressent au rôle que pourrait jouer la Suisse, qui est l'un des rares pays dans le monde à pouvoir poursuivre les crimes internationaux devant ses propres tribunaux, selon le principe de la «compétence universelle». Ainsi, l'ancien chef rebelle libérien Alieu Kosiah a été condamné en 2021 à 20 ans de prison pour crimes de guerre.

États-Unis: deux cercueils pour le Credit Suisse

Les lumières éclatantes de Wall Street ont attiré Credit Suisse (CS) comme aucune autre banque suisse. Quelle ironie, donc, que l'un des derniers clous enfoncés dans le cercueil de Credit Suisse l'ait été depuis les États-Unis.

CS a perdu environ cinq milliards de francs à cause des spéculations du fonds de placement Archegos, basé à New York. CS n'est pas la seule banque à avoir subi un préjudice du fait des opérations risquées de son client - mais c'est lui qui a subi la plus grosse perte.

Dans la foulée, Credit Suisse s'est enfoncé de plus en plus profondément dans la crise, jusqu'à perdre en mars de cette année plus de dix milliards de francs par jour d'argent de clients fortunés. Cette fuite d'argent n'a pas pu être stoppée par les garanties de la Banque nationale suisse. Et comme les autorités de surveillance américaines ont dû prendre le contrôle de la Silicon Valley Bank au cours de la même période, la pression sur le gouvernement suisse - surtout de la part des États-Unis - s'est accrue pour sauver l'entreprise de la faillite.

Australie: la nationalité suisse pour les personnes adoptées?

Cate Riley, née en Australie de parents suisses, a été adoptée par une famille australienne dans les années 1970. Elle souhaite désormais être reconnue légalement comme Suissesse. Mais cette démarche n'est pas si simple.

Dans les années 70, les autorités australiennes poussaient les femmes célibataires à faire adopter leurs bébés. La société leur déniait la capacité de s'occuper seules de leur enfant. C'est le cas de la mère suisse de Cate Riley, qui est tombée enceinte seule en Australie.

Jusque dans les années 1990, les dossiers d'adoption étaient tenus secrets en Australie. Ce n'est qu'ensuite que Cate Riley a pu commencer des recherches pour retrouver sa mère biologique. Au bout de cinq ans, elle y est parvenue.

Toutefois, la loi prévoit qu'un enfant né à l'étranger de parent suisse et ayant une autre nationalité perd automatiquement son passeport suisse à l'âge de 25 ans. Pour Cate Riley, il était donc déjà trop tard.

La quinquagénaire garde tout de même espoir, notamment grâce au soutien de son avocat suisse qui l'aide dans sa mission «citoyenneté suisse».

Nigeria: observation électorale et restitution de biens culturels

Le Nigeria est un grand et jeune pays - un peu l'opposé de la Suisse en quelque sorte.

À cet égard, il est d'autant plus passionnant de voir comment une Nigériane, qui vit et fait de la recherche en Suisse, juge la société et la politique de son pays d'origine. Sa critique a une légitimité bien plus grande que lorsque des expert-es locaux donnent leur avis.

La Suisse est également sollicitée en ce qui concerne l'art colonial spolié, qui provient notamment du Nigeria. Selon un rapport de la «Benin Initiative Suisse» (BIS), la moitié des bronzes du Bénin conservés dans les musées suisses sont d'origine douteuse. Ils devraient bientôt redevenir la propriété du Nigeria.

En proposant le dialogue et la coopération, de nombreux musées jouent toutefois la montre. En même temps, la question se pose de savoir si la simple restitution des objets d'art volés constitue une expiation de la faute. Selon Abba Tijani, directeur général de la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria, la restitution ne doit pas créer un vide, mais permettre de poursuivre la coopération.

Chine: une liberté de la presse limitée

Contrairement à la plupart des entreprises de médias anglo-saxonnes, les médias suisses ont toujours des correspondants étrangers en Chine. «En tant que représentant des médias suisses, je jouis toujours d'une réputation relativement élevée. C'est peut-être lié à la neutralité de la Suisse», explique Matthias Kamp, correspondant de la NZZ. «Mais aujourd'hui, on se demande vraiment s'il ne serait pas préférable de travailler depuis un autre endroit que Pékin. Ici, tout le monde est nerveux et anxieux. On ne répond tout simplement plus à mes demandes d'interviews». C'est pourquoi la plupart des autres correspondants couvrent désormais la Chine et l'Asie de l'Est depuis Taiwan.

Chez swissinfo.ch, nous bénéficions d'un réseau de correspondants inversé. Quatre journalistes d'origine chinoise travaillent chez nous à Berne et couvrent les événements suisses pour l'étranger dans leur langue. Mais, comme notre site internet ne peut guère être consulté en Chine, nos reportages s'adressent principalement à des sinophones vivant en dehors de la Chine.

