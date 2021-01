La Suisse vaccine – mais qu'en est-il de ses citoyens à l'étranger?

La plus grande campagne de vaccination de l’histoire suisse a commencé. D'ici l'été, toutes les personnes qui le souhaitent devraient pouvoir être vaccinées. Cependant, les citoyens suisses établis à l'étranger seront désavantagés.

«Où les Suisses de l'étranger qui viennent en Suisse peuvent-ils se faire vacciner?», nous a demandé un Suisse de l'étranger à la mi-décembre. À l'époque, on ne savait même pas encore quand la vaccination allait pouvoir débuter.

La Suisse a depuis commencé à vacciner sa population. On sait aussi que des doses de vaccin suffisantes ont été réservées. Dans beaucoup d’autres pays, la population n’a pas cette certitude. De nombreux Suisses de l’étranger désirent également bénéficier de la campagne de vaccination helvétique.

Les expatriés ne se sont pas seulement adressés à swissinfo.ch pour s’informer sur les possibilités de se faire vacciner dans leur pays d’origine. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique avoir également reçu des demandes de renseignements à ce sujet.

Entre-temps, presque tous les cantons ont commencé leurs campagnes de vaccination. Christoph Berger, président de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), a toutefois demandé à la population de faire preuve de patience: «Tout le monde verra son tour arriver, mais tout le monde ne peut pas être le premier.»

Pas de vaccination dans les missions suisses

La disponibilité n'est pas le seul problème. La difficulté vient également du vaccin lui-même. Pour l'instant, la Suisse ne dispose que du vaccin de Pfizer-BioNTech. Ce dernier doit être conservé à moins 70 degrés Celsius, sinon les molécules sensibles se détériorent. Le stockage et le transport des doses doivent ainsi répondre à des exigences élevées, ce qui explique en partie pourquoi les représentations suisses à l’étranger ne mettent pas de vaccins à disposition.

«Pour des raisons logistiques, les vaccins qui sont utilisés en Suisse ne peuvent pas être envoyés à l'étranger. Par conséquent, le DFAE ne prévoit pas de livraisons de vaccins», informe le département.

Mais les expatriés qui souhaitent se faire vacciner peuvent-ils venir le faire en Suisse? Beat Grassi, un lecteur de swissinfo.ch, s’interroge. Il écrit: «Il faudra attendre longtemps avant qu'une campagne de vaccination soit mise en place ici. Je compte prendre l'avion pour la Suisse et y séjourner cinq semaines afin de me faire vacciner par un médecin de famille et payer moi-même. Est-ce possible dans quelques mois?»

Un voyage en Suisse pour recevoir le vaccin

Sur le principe, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) affirme que notre lecteur devrait pouvoir mettre son plan à exécution. Il y a cependant un «mais»: «Il est possible de venir se faire vacciner en Suisse, mais il faut en assumer les frais. Les Suisses de l'étranger qui ne sont pas affiliés à une caisse-maladie helvétique doivent se renseigner auprès de leur assurance-maladie sur la politique de vaccination du pays d'accueil. Le remboursement des frais peut être demandé à leur compagnie d'assurance sur place.»

L'OFSP précise que les expatriés qui sont assurés en Suisse peuvent s'adresser à leur caisse-maladie ou à leur médecin traitant pour se faire vacciner. Toutefois, ils sont probablement peu nombreux à être dans ce cas.

Ceux qui quittent la Suisse ne peuvent en principe pas rester très longtemps affiliés à une caisse-maladie helvétique. En outre, la situation épidémiologique limitera encore dans les semaines ou même les mois à venir les possibilités de voyager. Difficile donc de prévoir un séjour en Suisse pour se faire vacciner.