Lauterbrunnen, un village idyllique victime de son succès

RTS-SWI

Le village de Lauterbrunnen est pour beaucoup un décor de carte postale. Sa cascade, ses falaises, son village typique partagés à l'infini sur les réseaux sociaux ont fait éclater sa cote de popularité.

Ce contenu a été publié le 10 août 2023 - 11:00

Jost von Reding, RTS

C'est un succès qui tend à devenir importun pour cette petite commune de l'Oberland bernois qui voit affluer les hordes de touristes.

Lauterbrunnen est sans doute l'une des images d'Epinal de la Suisse. Avec sa vue à couper le souffle, la commune réunit tout ce qui peut séduire le visiteur en quête de beaux paysages et d'authenticité. Les touristes viennent parfois de très loin pour voir de leurs propres yeux cet environnement unique.

RTS-SWI

"C'est la deuxième fois que nous venons ici aujourd'hui, parce que c'est tellement beau... Nous avons marché pour capturer les plus beaux panoramas et pour pouvoir les montrer à la famille, aux amis et les publier sur les réseaux sociaux. On adore", a résumé une touriste américaine devant les caméras de la RTS. Elle est venue ici avec son mari depuis le Connecticut, aux Etats-Unis.

La magie des réseaux sociaux

La promotion touristique du village passe d'ailleurs désormais essentiellement par les réseaux sociaux. Une tactique gagnante, à la plus grande satisfaction de l'Office du tourisme. "On a ici l'une des plus belles vallées du monde et avec les réseaux sociaux, les photos sont vues dans le monde entier, ce qui nous amène énormément de touristes", résume son directeur Thomas Durrer.

Jeudi, les touristes étaient encore 5000 à 6000 à arpenter le village bernois, qui ne compte que 800 habitants à l'année.

Inquiétudes face à cette augmentation

Pour Karl Näpflin, président de la commune, ce tourisme de masse est toutefois difficile à gérer, car il n'était pas prévu dans ces proportions. "L'ennui, c'est que nous ne nous attentions pas à ça. Ca a énormément augmenté. Après la pandémie, il y en a eu plus chaque année et on n'en a jamais eu autant que cet été", témoigne-t-il.

A Lauterbrunnen, si l'on est bien conscient que le tourisme fait vivre le village, ce nouvel afflux inquiète néanmoins. "L'été, ça a explosé ici par rapport à l'époque. Et nous avons beaucoup de tourisme journalier. Plus personne du village n'a plaisir à ce mode de fonctionnement", juge même Paul von Allmen, un ancien hôtelier de la commune.

Des projets sont prévus pour élargir routes et trottoirs ou encore pour construire des parkings souterrains. Mais ces changements, qui ne limiteront pas la quantité de visiteurs, font dire à certains que Lauterbrunnen pourrait y perdre son charme.

Articles mentionnés La Suisse, un État qui inspire confiance

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative