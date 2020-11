Le Calendrier de l’Avent swissinfo.ch ou l’art dans tous ses états

swissinfo.ch

Avec l’aide d’Eduardo Simantob, SWI swissinfo.ch

Très chères lectrices et lecteurs de Suisse et d’ailleurs,

Cette année, SWI swissinfo.ch a décidé de consacrer son calendrier de l’Avent au monde de la culture – et plus particulièrement de la culture suisse. Concerts annulés, musées fermés, représentations interdites… la crise du coronavirus a durement touché les artistes, tous domaines confondus.

Afin de les soutenir à notre manière et de vous permettre de découvrir leurs univers aussi magiques que variés, nous vous invitons à ouvrir quotidiennement une nouvelle fenêtre, qui dévoilera chaque jour une personnalité. Certaines sont plus populaires que d’autres, mais elles ont toutes en commun d’être contemporaines et reconnues internationalement dans leur art.

Suivez-nous au gré du mois de décembre et rencontrez ici une rappeuse du Valais, là un danseur de Bâle, ici une écrivaine de Thurgovie, là un trompettiste de Fribourg…

Psitt! Encore une petite chose: notre sélection n’a pas pour but de présenter «les meilleurs». Nous avons simplement voulu vous proposer une palette aussi riche que possible. Alors n’hésitez pas à nous faire connaître de nouveaux artistes. 👇

