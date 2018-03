Le chômage a grimpé à 3,5% en avril

Ce contenu a été publié le 8 mai 2009 08:29 08. mai 2009 - 08:29

Le marché du travail continue de se dégrader en Suisse. Le taux de chômage a légèrement augmenté entre mars et avril, passant de 3,4% à 3,5%. Un tel pic n'avait pas été atteint depuis trois ans.

Le nombre de demandeurs d'emploi a crû de 1996 à 136'709 personnes, a précisé vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). A fin avril, 194'726 personnes pointaient au chômage, soit 2734 de plus qu'en mars et 39'832 (+25,7%) de plus qu'au même mois de 2008.



Le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a augmenté de +0,7% à 22'279. Par rapport au même mois de l'année précédente, il a augmenté de 45,7%.



De manière générale, tous les cantons romands, excepté le Valais, ont vu leur taux de chômage augmenter.



Le moteur de la conjoncture ne tourne pas, les machines non plus. Selon la statistique la plus récente, en février, 661 entreprises ont eu recours à des mesures de réduction de l'horaire de travail (RHT). Plus de 29'200 salariés ont été mis au chômage partiel, soit 13'125 de plus (+81,6%) que le mois précédent.



swissinfo.ch et les agences

Liens

Neuer Inhalt Horizontal Line