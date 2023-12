Le chanteur Remo Forrer a captivé les Suisses en 2023

Remo Forrer, âgé de 22 ans, s'est non seulement hissé en finale du Concours Eurovision de la chanson, mais aussi en tête des tendance Google de cette année. Keystone / Adam Vaughan

Google détermine les tendances de l'année en analysant des trillions de requêtes d’internautes. Le chanteur Remo Forrer a été la personnalité la plus recherchée en Suisse en 2023.

Chaque année, Google publie des classements qui montrent quels termes de recherche ont le plus progressé. L’un de ses classements est exclusivement consacré aux personnalités suisses qui, par rapport à l'année précédente, enregistrent une hausse particulièrement dans les recherches.

Le top dix des personnalités suisses

Remo Forrer Yann Sommer Stan Wawrinka Alain Berset Sergio Ermotti Finn Canonica Meret Schneider Loïc Meillard Dominic Stricker Jasmine Flury End of insertion

Un chanteur et deux sportifs

En tête de cette liste, on trouve Remo Forrer, un jeune chanteur dont la carrière a été véritablement lancée par sa participation à la finale du Concours Eurovision de la chanson. Le podium est complété par deux sportifs, le gardien de but de football Yann Sommer et le joueur de tennis Stan Wawrinka.

Après six mois passés au Bayern Munich, le gardien de but international Yann Sommer a rejoint l'Inter Milan en août. Keystone / Tom Weller

Le premier doit sans doute son classement en grande partie à son passage du Bayern Munich à l'Inter Milan. Quant à Stan Wawrinka, il s'est battu cette année pour revenir sur la scène mondiale du tennis malgré une grave blessure au pied.

À 38 ans, Stan Wawrinka s'approche lentement de la fin de sa carrière. Cependant, l'intérêt pour sa personne est toujours aussi grand. Keystone / Adam Vaughan

Des visages qui se retirent et d'autres qui reviennent

L'intérêt a également augmenté pour certaines figures de la politique et de l'économie: le conseiller fédéral Alain Berset, qui se retire et fait la fête à la Street Parade, occupe - merci au boa rouge en plumes - la quatrième place. L'intérêt pour lui a ainsi augmenté encore plus que pour le directeur général d’UBS Sergio Ermotti.

Il a annoncé sa démission du Conseil fédéral en juin. Malgré cela ou justement pour cette raison, il n'a pas voulu manquer sa visite en tant que président de la Confédération à la Street Parade de Zurich. Keystone/severin Bigler

Après la fusion bancaire de Credit Suisse et UBS, Sergio Emotti, 63 ans, a pris la direction de la nouvelle grande banque en avril de cette année. Le Tessinois avait déjà été directeur général d’UBS entre 2011 et 2020.

Sergio Ermotti préside depuis avril aux destinées de la nouvelle UBS, issue de la fusion avec Credit Suisse. © Keystone / Ennio Leanza

Seulement deux femmes dans le top 10

Avec Meret Schneider (7e place) et Jasmine Flury (10e place), on ne trouve que deux femmes dans les dix requêtes qui ont le plus progressé. Malgré l'intérêt croissant pour sa personne, Meret Schneider n'a pas réussi, en cette année électorale, à se faire réélire pour quatre ans comme conseillère nationale du parti des Vert-e-s. Il y a quatre ans, elle avait réussi à entrer au Parlement grâce à la vague verte, mais il lui a manqué 671 voix lors de cette législature.

Il y a quatre ans, Meret Schneider avait réussi à entrer au Parlement grâce à la vague verte, mais il lui a manqué 671 voix lors de cette législature. © Keystone / Peter Klaunzer

L'année a été plus fructueuse pour la skieuse Jasmine Flury. En février, la Davosienne a surpris tout le monde en remportant la médaille d'or des championnats du monde de descente, se propulsant ainsi non seulement au firmament du sport, mais aussi dans les recherches Google.

L'année a été plus fructueuse pour la skieuse Jasmine Flury. Keystone / Expa/johann Groder

