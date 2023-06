Le gentil géant Stucki s'en va

Christian Stucki remporte la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Zoug en 2019. Keystone / Alexandra Wey

À onze ans, il chaussait une pointure 47. Christian Stucki est resté une exception, en tant qu'homme et en tant que combattant.

13 juin 2023

L'un des plus grands et des plus célèbres lutteurs de tous les temps raccroche sa culotte en toile de lin. Christian Stucki a fait sa dernière apparition à la fête de lutte du Seeland à Lyss ce week-end - et a remporté la victoire.

Adieux émouvants: Christian Stucki dimanche à Lyss. © Keystone / Anthony Anex

Au début de sa carrière, Christian Stucki vivait de ce que la nature lui avait donné: une force énorme et une posture qui inspirait le respect. Au début de sa carrière, certains adversaires se couchaient volontairement sur le dos pour éviter que l'athlète de 160 kilos ne leur tombe dessus en prenant de l'élan.

Aussi fort que doux

La peur de se casser des côtes était compréhensible. Jusqu'à ce que l'on reconnaisse généralement que «Chrigu» mettait ses adversaires les plus faibles dans la sciure en les ménageant le plus possible. Et c'est ainsi qu'il se révéla, cet homme fascinant, aussi fort que doux.

Les histoires qui racontent que le jeune Stucki mangeait un kilo de saucisse dans les vestiaires avant l'entraînement sont des légendes. Une stratégie alimentaire tout à fait inappropriée. En outre, il jouait au football en parallèle, et il n'aimait pas non plus vraiment le hornuss.

Malgré tout, il a remporté sa première couronne en 2001, à l'âge de 16 ans. À 18 ans, lors de la fête de l’Emmental, il a remporté les six passages et donc sa première couronne. Mais il était encore loin de prendre la lutte au sérieux. Avec toute la force et la rapidité qu'il possédait, il n’avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts.

Une infection persistante

Mais lors de la fête de lutte du Lac Noir en 2006, Christian Stucki a souffert d'un hématome au tibia. Une histoire apparemment anodine, mais qui s'est transformée en une infection si dramatique qu'il a même été question d'amputer le bas de la jambe. Stucki a été en incapacité de travail pendant 14 mois en tant que garde forestier et n'a pas pu s'entraîner pendant un an et demi.

Il se peut que cette expérience lui ait fait prendre conscience à quel point il n'est pas évident d'avoir un corps sain et fort. C'est alors qu'il a rencontré Fabian Lüthi, un spécialiste de l'entraînement athlétique, qui a convaincu Stucki d'en faire davantage pour la lutte.

Dès lors, on pouvait voir l'ancien minimaliste plusieurs fois par semaine à six heures du matin, avant de commencer à travailler, dans la salle de musculation. Le succès a été immédiat.

En 2008, Christian Stucki a remporté son premier titre fédéral. L'objectif logique suivant était le titre suprême de roi de la lutte suisse.

Trop de force pour les appareils

Il est arrivé qu'il n'y ait pas assez de poids dans la presse à jambes. Malgré la charge maximale de la barre d'haltères, Stucki faisait encore trop de répétitions pour un entraînement de force maximale. Quelqu'un s'est donc assis en plus sur la barre, et ce n'est qu'alors que le poids a été suffisamment important.

Personne n'était plus fort que l'athlète Stucki. Le défi qui restait à relever était que l'homme Stucki ne semblait pas fait pour un duel acharné. Il a été contraint d'écarter le bonhomme sympathique en lui pour les moments de combat.

Les plus grands lutteurs de tous les temps: en 2007, Jörg Abderhalden et Christian Stucki se sont rencontrés dans la sciure à Aarau. Keystone / Urs Flueeler

Une fois de plus, il a rencontré une personne qui l'a soutenu de manière décisive dans un processus important. Tommy Herzog a été désigné comme l'entraîneur mental de Stucki, car il a su éveiller en lui un mode qui l'a fait passer du confortable «Chrigu» au combattant Stucki. Encore et encore.

Même avant la finale de la Fête fédérale à Zoug, lorsque Stucki pleurait dans la tente des Bernois parce qu'il pensait avoir perdu le titre suprême après deux passages couchés. Il en fut autrement. Et Stucki n'a peut-être jamais été moins lui-même que lors de cette dernière minute de combat à Zoug, qui l'a fait roi. Un titre que tout le monde a accordé à Stucki.

À ce jour, Christian Stucki est, avec Jörg Abderhalden, l'un des deux seuls lutteurs à avoir remporté les trois grandes fêtes - Kilchberger Schwinget, Unspunnenfest, Fête fédérale de lutte.

Ce week-end, Christian Stucki a pris sa retraite. Il restera dans les mémoires comme l'un des plus grands et des plus performants lutteurs de tous les temps. Mais aussi comme quelqu'un qui aurait pu faire encore mieux avec ses possibilités, et qui ne se fera jamais cette réflexion.

Portrait réalisé en 2016. © Keystone / Christian Beutler

