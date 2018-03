Apparemment, la «grande récession» de l'économie mondiale appartient au passé, relève dans ses prévisions de printemps présentées vendredi à Zurich le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Alors qu'en 2009 les mesures conjoncturelles de l'Etat ont modéré le recul du PIB, les impulsions positives devraient désormais venir de l'économie privée, selon le KOF. Reste que certains facteurs extérieurs pourraient un peu gâcher le tableau. La hausse spectaculaire des déficits publics et de l'endettement dans certains pays, notamment, pourraient compromettre la relance conjoncturelle, et la Suisse ne pourra pas s'y soustraire. Le raffermissement de la valeur extérieure du franc laisse aussi planer des incertitudes, notamment pour les exportations. Pour ce qui est du chômage, le KOF estime que son taux a d'ores et déjà atteint son maximum en Suisse et qu'il s'élèvera en moyenne à 4,1% cette année. En 2010, la tendance devrait s'inverser totalement, et le taux moyen annuel redescendre à 3,7%. swissinfo.ch et les agences

Le KOF table sur la reprise économique 26. mars 2010 - 17:19 La Suisse est sortie de la récession plus vite que prévu, selon l'institut KOF. Ce dernier prévoit désormais une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,7% cette année, contre seulement 0,6% en décembre, et de 2,2% en 2011. Une reprise se dessine aussi pour l'emploi. Apparemment, la «grande récession» de l'économie mondiale appartient au passé, relève dans ses prévisions de printemps présentées vendredi à Zurich le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Alors qu'en 2009 les mesures conjoncturelles de l'Etat ont modéré le recul du PIB, les impulsions positives devraient désormais venir de l'économie privée, selon le KOF. Reste que certains facteurs extérieurs pourraient un peu gâcher le tableau. La hausse spectaculaire des déficits publics et de l'endettement dans certains pays, notamment, pourraient compromettre la relance conjoncturelle, et la Suisse ne pourra pas s'y soustraire. Le raffermissement de la valeur extérieure du franc laisse aussi planer des incertitudes, notamment pour les exportations. Pour ce qui est du chômage, le KOF estime que son taux a d'ores et déjà atteint son maximum en Suisse et qu'il s'élèvera en moyenne à 4,1% cette année. En 2010, la tendance devrait s'inverser totalement, et le taux moyen annuel redescendre à 3,7%. swissinfo.ch et les agences