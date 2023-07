Le nom de domaine .swiss sera aussi disponible pour les Suisses de l’étranger

Le nom de domaine .swiss avait été présenté pour la première fois en 2015. Keystone / Johannes Diboky

Jusqu’à présent réservé aux entreprises établies dans la Confédération, le nom de domaine .swiss pourra être utilisé dès 2024 pour les sites Internet des Suisses de l’étranger, mais uniquement à des fins non commerciales.

Ce contenu a été publié le 11 juillet 2023

Keystone-ATS

Les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, comme les architectes ou les artisans, doivent pouvoir aussi acquérir un nom de domaine .swiss. Le Conseil fédéral a donc décidé d’assouplir les conditions pour l’attribution de ces adresses Internet, lors de sa séance du 28 juin.

Il a ainsi étendu l’accès au .swiss aux personnes physiques domiciliées dans le pays et aux Suisses de l’étranger. L’ensemble de la communauté suisse aura dès lors accès à un espace de nommage sûr et de qualité, note le gouvernement dans un communiquéLien externe.

Conditions

Pour obtenir un nom de domaine .swiss, une personne devra remplir certaines conditions: la dénomination demandée devra en principe contenir un ou plusieurs noms de famille ou d’autres noms enregistrés à l’état civil. De plus, les ressortissants suisses domiciliés à l’étranger ne pourront utiliser leurs noms de domaine .swiss qu’à des fins privées, associatives ou caritatives.

L’ordonnance prévoit aussi des dispositions qui permettent de trancher lorsque plusieurs demandes sont déposées pour un même nom de domaine .swiss. L’Office fédéral de la communication (OFCOM) va préparer l’ouverture opérationnelle du .swiss aux personnes physiques, prévue pour le premier semestre 2024.

19'000 noms jusqu’ici

Lors de son lancement en 2016, l’attribution des noms de domaine .swiss avait été réservée aux entreprises inscrites au registre du commerce qui ont leur siège et un site administratif réel en Suisse, aux collectivités publiques et autres organisations de droit public, ainsi qu’aux associations et fondations suisses.

Le Conseil fédéral voulait ainsi éviter une ruée générale sur le .swiss, et permettre à l’OFCOM, qui assume la fonction de registre, d’effectuer les contrôles préalables pour assurer la qualité et la sûreté de ce domaine Internet. Début mai 2023, près de 19'000 noms de domaine .swiss étaient enregistrés.

Articles mentionnés Test de résistance mondial pour la liberté d'expression

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative