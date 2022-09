Le peuple suisse dirait finalement oui à la réforme des retraites

Le sujet de la réforme des retraites a fortement polarisé durant la campagne. © Keystone / Martial Trezzini

D’après les premières tendances de ce dimanche de votation, les Suisses accepteraient la réforme «AVS 21», dont la mesure phare est le relèvement de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans. C’est la première fois depuis près de 30 ans qu’un grand projet de réforme du système de retraites passe la rampe en Suisse.

Selon les tendances publiées à la mi-journée par l’institut gfs.bern, le double «oui» nécessaire à l’entrée en vigueur du projet de réforme de l'AVS (assurance-vieillesse et survivants) a été atteint.

Ce serait oui à la modification de la loi fédérale dite «AVS 21», qui prévoit d’aligner l'âge de la retraite des femmes sur celui des hommes en le relevant de 64 à 65 ans. AVS 21 comporte aussi diverses incitations à travailler au-delà de l'âge officiel: le départ à la retraite sera plus flexible (entre 63 et 70 ans), il sera permis de ne percevoir qu'une partie de sa rente et les cotisations versées après 65 ans seront prises en compte.

La réforme était couplée à un deuxième objet, la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7,7% à 8,1%, qui doit apporter une source de financement supplémentaire pour l’AVS. D’après les tendances, ce serait également oui.

Ce projet de réforme a été adopté par le Parlement l’an dernier, dans le but de garantir le financement à long terme du premier pilier du système de retraite suisse, mis au défi - comme ailleurs - par le vieillissement de la population et le départ à la retraite de nombreux «baby-boomers». D’après les projections de l'Office fédéral des assurances sociales, cette révision devrait permettre d’amortir le déficit de l’AVS jusqu’en 2030.

Les nouvelles dispositions pourraient entrer en vigueur par étapes dès 2024. Les femmes venues au monde entre 1961 et 1963 verront progressivement la date de leur retraite reculer, et l'âge de référence deviendra 65 ans pour toutes celles nées à partir de 1964.

Forte polarisation

Le sujet est explosif et polarise fortement. Les syndicats, les partis de gauche et des collectifs féministes étaient vent debout contre la réforme, estimant qu’elle se fait sur le dos des personnes aux plus bas revenus et des femmes. Pendant la campagne, les adversaires du projet ont insisté sur les inégalités structurelles qui persistent entre les sexes: en raison des inégalités salariales et de la part plus importante de femmes à temps partiel, la rente vieillesse moyenne des femmes est aujourd’hui inférieure de près de 35% à celle des hommes.

De l’autre côté, le centre, la droite ainsi que les milieux économiques étaient rangés derrière le gouvernement et engagés en faveur de la réforme, jugée indispensable pour garantir le niveau des rentes jusqu'en 2030 et ne pas pénaliser les générations futures. Au cours de la campagne, ils et elles ont aussi souligné qu’elle permettrait justement d’améliorer la situation financière des femmes à la retraite, et que des réformes similaires ont été engagées dans la plupart des pays développés.

L’AVS, un enjeu majeur des votations

C’est la première fois depuis 1995 qu’une réforme du premier pilier est acceptée en votation populaire. A l’époque, le peuple avait dit oui à 60% à la 10e révision de l’AVS, qui prévoyait un relèvement de l’âge de la retraite des femmes de 62 à 64 ans et la possibilité de prendre une retraite anticipée. Depuis, deux grands projets de réforme ont été balayés, en 2004 et en 2017 («Prévoyance vieillesse 2020»).





