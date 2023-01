La plus petite vigne du monde se trouve en Suisse et appartient au dalaï-lama

Le dalaï-lama reçoit la vigne à Farinet en cadeau par l'abbé Pierre, en août 1999. Keystone / Sacha Bittel

Le dalaï-lama possède une minuscule vigne situé dans la commune de Saillon, dans le canton du Valais.

Ce contenu a été publié le 20 janvier 2023 - 15:30

Marija Miladinovic / tvsvizzera.it





Journaliste basée à Lugano avec un nom qui révèle les origines de ma famille, j’ai étudié en Suisse romande avant de revenir au Tessin pour débuter ma carrière professionnelle au sein des journaux locaux Corriere del Ticino et Giornale del Popolo, passant de la politique à l’actualité et de la presse écrite au journalisme digital. J’aime l’idée d’amener un peu de Suisse italienne dans le reste de la Confédération et dans le monde.

Autre langue: 1 Italiano (it) Il vigneto più piccolo del mondo è in Svizzera e appartiene al Dalai Lama (original)

Le moine tibétain et chef spirituel bouddhiste, le dalaï-lama, est le propriétaire depuis 1999 d’une vigne dans la commune valaisanne de Saillon, à une vingtaine de kilomètres de Sion et à 80 de Lausanne. Appelée la «Vigne à Farinet», elle ne compte que trois ceps répartis sur seulement 1,67 mètre carré, ce qui lui vaut la réputation de plus petit vignoble du monde.

Malgré la faible superficie couverte, environ 1000 bouteilles de vin par an contiennent – au moins en partie – ces raisins spéciaux. Les bouteilles sont vendues à des fins caritatives.

Pourquoi un vignoble en Valais?

La raison pour laquelle un chef spirituel et lauréat du prix Nobel de la paix en 1989 comme le dalaï-lama possède de la vigne en Valais peut à juste titre susciter la curiosité. Il s’agit en fait d’un cadeau. Le terrain appartenait à l'abbé Pierre (1912-2007), le célèbre prêtre catholique français, résistant, homme politique et fondateur en 1949 des Compagnons d'Emmaüs, une organisation pour les pauvres et les réfugiés, aujourd’hui présente dans 41 pays (dont la Suisse).

L'abbé Pierre en 1999. Keystone / Fabrice Coffrini

En août 1999, l'abbé Pierre a reçu le moine tibétain à Saillon, près de la vigne. Ce jour-là, les deux hommes n’ont pas fait de discours, mais se sont directement mis au travail. Ils ont attaché les trois ceps à l'aide de raphia. Puis ils ont lâché deux colombes dans le ciel. Ensuite, l'abbé Pierre a servi au dalaï-lama la soupe Emmaüs, à laquelle ont été ajoutées des tomates, dont l'invité – selon ses proches – raffolerait.

La vigne de la paix et de l'ouverture

Avec un tel propriétaire, la vigne à Farinet est devenue «la vigne de la paix et de l'ouverture», attirant l'intérêt des célébrités et des personnalités politiques de passage. Parmi celles et ceux qui se sont attardés pour aider – au moins le temps d’une photo – à prendre soin de ses branches et de son sol, on trouve des célébrités telles que Claudia Cardinale, Roger Moore, Zinedine Zidane et de nombreux politiciens et politiciennes.

Des vignes à Saillon (canton du Valais), pendant la période des vendanges, en octobre 2017. © Keystone / Jean-christophe Bott

D'autre part, la région se prête à la randonnée. Situé dans une région caractérisée par un climat doux, Saillon voit fleurir non seulement des abricotiers, des amandiers et des figuiers, mais se vante aussi d’être l’un des plus beaux villages de la Confédération. Une fois le «travail physique» terminé, les célébrités et les autres peuvent se détendre dans l'un des bains thermaux qui font la réputation de l'endroit.

Le Robin des Bois des Alpes

Une dernière curiosité liée à la vigne du dalaï-lama provient de son nom. Le plus petit vignoble du monde porte en effet le nom du faux-monnayeur Joseph-Samuel Farinet, surnommé le Robin des Bois des Alpes. Au 19e siècle, ce personnage rocambolesque au grand cœur fabriquait de fausses pièces de monnaie, qu’il distribuait aux démunis.

Qui était l'abbé Pierre? Pour lutter contre la détresse des sans-abri, l'abbé Pierre fonde en novembre 1949 l'association Emmaüs. Dans un contexte de crise du logement, les compagnons créent des habitations pour reloger de nombreuses familles. L'abbé gagne ensuite en notoriété lors de l'hiver très froid de 1954, lorsqu'il lance à la radio son appel à «l'insurrection de la bonté», qui rapportera 500 millions de francs français (de l'époque) de dons. Lorsqu'il est mort à l'âge de 94 ans en 2007, il avait passé 60 ans de sa vie non seulement à dénoncer la pauvreté et la misère, mais aussi à agir pour y remédier. End of insertion

Traduction de l'italien: Katy Romy

Articles mentionnés Comment garantir les retraites de la prochaine génération

Mots clés: Religion

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative