Le président de la Confédération exhorte la Cinquième suisse à faire entendre sa voix

Le président de la Confédération s’adresse aux Suisses de l’étranger dans la traditionnelle allocution du premier août. En cette année d’élections fédérales, Alain Berset exhorte la Cinquième Suisse à faire «entendre sa voix» et à participer à la vie politique.

Il est de tradition que le président de la Confédération s’adresse aussi aux Suisses vivant à l'étranger à l'occasion de la Fête nationale.

Cette année, c'est Alain Berset qui le fait. Le chef du Département fédéral de l’Intérieur considère que les Suisses de l'étranger apportent une contribution importante à la diversité suisse – s'ils et elles participent à la démocratie. Nous reproduisons ci-dessous le texte de son allocution.

«Chères Suissesses et chers Suisses de l’étranger,

À l’occasion de notre fête nationale, j’aimerais vous adresser un message d’optimisme et d’ouverture. Nous vivons depuis plusieurs mois une période troublée. Coronavirus, guerre en Ukraine, énergie, climat, retour de l’inflation: les crises se succèdent à un rythme soutenu. Dans ce contexte mouvementé, il n’est pas toujours facile de s’orienter. Et peut-être encore plus si l’on se trouve, comme vous, loin de son pays.

Le 1er août est justement une bonne occasion de nous rappeler ce qui fait la force et la cohésion de la Suisse et pourquoi nous pouvons aborder l’avenir avec confiance. Indépendamment que l’on vive en Suisse ou à l’étranger, nous avons des valeurs solides qui nous soudent. Je pense en particulier à la promotion de la paix, à la défense de la démocratie et de la liberté d’expression, l’attachement à la neutralité, le sens du compromis ou la solidarité.

Notre diversité contribue aussi – paradoxalement – à notre cohésion. Il n’est ici pas seulement question de la diversité des langues et des cultures. Mais également de la diversité des perspectives et des opinions et, dans ce contexte, de l’importance apportée au dialogue. Pour vous, cela nécessite de faire entendre votre voix et de participer à la vie politique en pouvant exercer vos droits civiques. Des progrès restent encore à faire en matière de cyberadministration, mais nous sommes sur la bonne voie.

Chères Suissesses et chers Suisses de l’étranger, au fil des siècles, la Suisse s’est construite et a prospéré en étant ouverte aux autres, ouverte au monde. Soyons une Suisse fière de cette tradition et tournée vers l’avenir. C’est d’autant plus important en cette période mouvementée, de remise en question du multilatéralisme et des démocraties. C’est en défendant ensemble les valeurs qui font la Suisse que nous pourrons maintenir ce qui fédère notre pays et le faire avancer.

Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique 1er août.»

