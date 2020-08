Le prochain Forum de Davos est reporté à l'été 2021

Ce sera une première en 50 ans d’existence. L'édition 2021 du Forum économique mondial de Davos se tiendra probablement en été dans la station grisonne. davos.ch

Le gotha de l’économie et de la politique ne se retrouvera pas à Davos en janvier prochain, comme à son habitude. L'édition 2021 du Forum économique mondial (WEF) est reportée au début de l'été en raison du coronavirus.

«La décision n'a pas été prise facilement, car la nécessité pour les dirigeants mondiaux de se rassembler pour concevoir un chemin de récupération commun et façonner la «grande réinitialisation» dans l'ère post-COVID-19 est tellement urgente. Cependant, l'avis des experts est que le Forum ne peut pas le faire en toute sécurité en janvier», déclare dans un communiqué Adrian Monck, l’un des directeurs exécutifs de la manifestation grisonne.

«La Grande Réinitialisation» (The Great Reset)?. C’est l’initiative qu’a lancé le WEF en juin dernier, en vue du prochain Forum aujourd’hui ajourné.

Selon le WEF, il est urgent que les leaders mondiaux coopèrent pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise de la COVID-19: «Les incohérences, les insuffisances et les contradictions de multiples systèmes - de la santé, des finances à l'énergie et à l'éducation - sont plus exposées que jamais dans un contexte mondial de préoccupation pour les vies, les moyens de subsistance et la planète.»

En lieu et place du Forum qui se tient habituellement la dernière semaine de janvier, les dirigeants internationaux pourront échanger en ligne dans le cadre des «Dialogues de Davos».

Le WEF communiquera les nouvelles dates du Forum dès qu'il sera «certain que les conditions garantissant la santé et la sécurité de nos participants seront remplies», précise le communiqué du WEF, dont le siège est à Genève.