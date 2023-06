Le soutien à la loi sur le climat s’érode

La nouvelle loi sur le climat prévoit d’inscrire l’objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d’ici à 2050 dans l'arsenal législatif de la Confédération. Keystone/gaetan Bally

La nouvelle loi sur le climat devrait passer l’épreuve des urnes, même si le camp du oui a perdu du terrain, révèle le deuxième sondage de la SSR en vue des votations fédérales du 18 juin. La loi Covid-19 et la taxation minimale des bénéfices des multinationales se dirigent également vers une acceptation par le peuple.

Le soutien au texte qui doit guider la transition énergétique de la Suisse a fondu en un mois. Le peuple se prononce le 18 juin prochain sur la nouvelle loi sur le climat, dont l’objectif principal est d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

À moins de deux semaines du scrutin, 63% des Suisses sont encore favorables à la législation, selon le deuxième sondage de la SSR réalisé fin mai par l’institut gfs.bern. 36% s’y opposent et 1% est encore indécis. Les Suisses de l’étranger se montrent légèrement moins favorables à la loi, avec 60% de oui.

Le taux d’approbation du texte a ainsi diminué de 9 points de pourcentage au cours de la campagne. «Une tendance au non s’est mise en place dans tous les groupes de la population, sauf à gauche de l’échiquier politique et dans les rangs du Parti vert’libéral», explique la politologue de gfs.bern Martina Mousson. L’opposition de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) s’est accentuée. En outre, les personnes méfiantes envers le gouvernement et celles qui ont un faible niveau d’éducation refusent désormais majoritairement l’objet.

Le vote du porte-monnaie écarté

L’argument de la droite conservatrice, qui affirme que la législation va engendrer une augmentation des prix du courant et peser sur le budget des ménages, convainc un nombre croissant de personnes, même s’il ne séduit pas une majorité de l’électorat. «Malgré cela, les personnes qui ont de faibles revenus restent majoritairement favorables au texte», souligne Martina Mousson. Elle estime que le peuple suisse ne devrait ainsi pas refuser la loi par peur qu’elle ne pèse trop sur son porte-monnaie, comme il l’a fait pour la loi sur le CO2 en 2021.

Le camp du oui conserve une avance importante, et un large consensus social règne autour de la loi. «Tout porte à croire que le projet sera adopté le 18 juin», écrivent les politologues de gfs.bern. Les spécialistes considèrent qu’un revirement de situation similaire à celui du vote sur la loi sur le CO2 en 2021, qui avait fini par échouer devant le peuple malgré des sondages favorables, ne devrait pas se reproduire. «Il est notamment intéressant de constater que les régions de campagne, qui avaient contribué à l’échec de la loi sur le CO2, continuent cette fois à soutenir la loi sur le climat», relève Martina Mousson.

Les multinationales seront taxées davantage

Il y a peu de suspense autour du vote sur la taxation des bénéfices des grandes entreprises. Le peuple suisse devrait largement accepter la réforme initiée par l’OCDE, qui prévoit d’imposer les multinationales dont le chiffre d’affaires dépasse les 750 millions d’euros à un taux minimal de 15%.

73% des personnes interrogées soutiennent le projet, alors que 24% s’y opposent et 3% sont indécis. Les proportions sont quasiment identiques parmi les Suisses de l’étranger.

La réforme séduit tous les groupes de la population. Les arguments en faveur de celle-ci continuent d’être fortement soutenus. 77% des personnes interrogées considèrent la réforme comme équitable, car elle cible uniquement les groupes d’entreprises opérant à l’international et pas les entreprises de plus petite taille.

Même si l’UDC recommande de l’accepter, ce sont ses sympathisant-es qui se montrent les plus sceptiques, avec 37% de non. L’argument issu des rangs de la droite conservatrice, qui estime qu’il convient de ne pas prélever de nouveaux impôts dans une période difficile, convainc désormais 31% des personnes sondées.

Les personnes proches du Parti socialiste (PS) sont désormais plus nombreuses (33%) à suivre le mot d’ordre de leur parti que lors du premier sondage, mais ne constituent toujours pas une majorité. Les socialistes s’opposent au projet, qu’ils accusent de ne profiter qu’aux cantons riches abritant de nombreuses multinationales. «Le conflit entre l’élite et la base du PS s’est apaisé», commente Lukas Golder de gfs.bern.

Un troisième oui à la loi Covid-19

La loi Covid-19 est également peu contestée. Le peuple suisse devrait accepter pour la troisième fois la base légale qui régit les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Les intentions de vote ont peu évolué depuis le premier sondage d’opinion. 67% des personnes sondées sont favorables à la loi, 31% sont contre et 2% n’ont pas encore d’avis arrêté.

Tous les partis politiques et groupes de la population comptent approuver la loi Covid-19, à l’exception de l’UDC et des personnes qui ne font pas confiance au gouvernement. L’approbation augmente avec le niveau d’éducation et le degré d’urbanisation, constate gfs.bern.

Les arguments des partisanes et partisans de la loi font mouche. 70% des personnes interrogées sont d’avis que la loi permet de mettre à disposition rapidement de nouveaux médicaments, protégeant les personnes qui présentent un risque élevé de tomber gravement malade.

En juin 2021, les Suisses avaient accepté cette base légale à 60,2% des voix, à la suite d’un premier référendum. En novembre 2021, le oui s’était élevé à 62%, malgré une campagne tendue et de nombreuses manifestations. «Un oui à plus de 60% devrait à nouveau sortir des urnes», estime Martina Mousson.

