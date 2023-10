Les écologistes atteignent le creux de la vague

Après la vague verte de 2019, les écologistes devraient faire figure de perdants lors des élections fédérales du 22 octobre. © Keystone / Urs Flueeler

À dix jours des législatives fédérales, les Vert-e-s continuent à perdre du terrain, passant sous la barre des 10% d’intentions de vote, selon le dernier sondage électoral de la SSR. Profitant du retour de la migration sur le devant de la scène, la droite conservatrice creuse encore son avance.

Les écologistes sont à la peine en Europe, et la Suisse n’échappe pas à la tendance. Grands gagnants des dernières élections fédérales, les Vert-e-s et Vert’libéraux sortiront perdants des législatives du 22 octobre, prédit le dernier baromètre électoral de la SSR, réalisé par l’institut de recherche Sotomo et publié mercredi.

Les Vert-e-s perdent 3,5 points de pourcentage par rapport aux dernières élections fédérales et ne récoltent plus que 9,7% des intentions de vote, révèle le sondage. Le parti verrait ainsi s’envoler plus de la moitié des gains de 2019. Le Parti Vert’libéral (PVL / centre droit) est également en perte de vitesse (-1 point de pourcentage).

Michael Hermann, politologue de Sotomo, relativise toutefois la défaite des écologistes qui se profile: «Les deux formations réaliseraient tout de même le deuxième meilleur score de leur histoire.»

De son côté, le Parti socialiste (PS) profite du recul des Vert-e-s. En récupérant une partie de son électorat, il gagne 2,5 points de pourcentage, montre le baromètre. «Les deux partis fonctionnent comme des vases communicants: lorsque l’un gagne, l’autre perd», explique la politologue de Sotomo Sarah Bütikofer.

À l’autre extrémité de l’échiquier politique, l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) s’apprêterait à réaliser le troisième meilleur score de son histoire. Désormais en progression de 2,5 points, le parti affiche une part électorale de 28,1%, selon le sondage.

Le Centre et le Parti libéral radical (PLR / droite) se disputent toujours la place de troisième force politique du pays. Comme lors du baromètre de septembre, avec 14,3% des intentions de vote, Le Centre est quasiment à égalité avec le PLR (14,1%). L’issue de ce coude-à-coude sera déterminante pour la composition du gouvernement, car le principe de concordance prévoit que les trois plus grands partis du pays disposent de deux sièges au gouvernement et le quatrième, un seul.

La progression de l’UDC et les lourdes pertes des Vert-e-s présagent un léger glissement à droite du Parlement, estime l’institut de recherche Sotomo. Atténué par les gains du PS et le léger recul du PLR, celui-ci devrait toutefois être moins marqué qu’en 2015, prévoit le sondage.

Le baromètre Le dernier baromètre électoral en vue des législatives du 22 octobre 2023 a été réalisé par l'institut de recherche Sotomo, sur mandat de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR, dont fait partie swissinfo.ch). Les données ont été recueillies entre le 22 septembre et le 5 octobre. 31’850 électrices et électeurs ont participé au sondage, d'une part sur les portails Internet de la SSR, d'autre part sur le site Internet de Sotomo. La marge d’erreur est de +/- 1,2 point de pourcentage. End of insertion

Les primes maladie au cœur des préoccupations

L’annonce de la hausse massive des primes de l’assurance maladie obligatoire pour l’an prochain, le 26 septembre dernier, a modifié les préoccupations de l’électorat. 51% des personnes interrogées considèrent désormais les primes maladie comme le principal défi politique auquel doit faire face la Confédération, alors qu’elles n’étaient que 39% fin août. «Cela joue en faveur des socialistes, qui se profilent sur les questions sociales», analyse Michael Hermann.

Alors que la pression migratoire a augmenté ces dernières semaines en Europe, la thématique de l’immigration a à nouveau pris de l’importance par rapport au dernier sondage. 35% des personnes sondées considèrent le sujet comme l’un des trois plus grands défis à relever pour la Suisse. Le baromètre montre également que la thématique exerce une influence directe sur le choix des électrices et des électeurs. «Cette évolution explique la progression de l’UDC», précise Sara Bütikofer.

Malgré le déclin des écologistes dans les intentions de vote, le dérèglement climatique est toujours considéré comme un problème majeur par les personnes qui se rendent aux urnes. La thématique perd toutefois constamment en importance: aujourd’hui, 36% des personnes sondées jugent qu’il s’agit de l’un des principaux défis politiques de la Suisse, alors qu’elles étaient 42% à le penser avant les législatives de 2019.

«Même si le réchauffement climatique est plus évident qu’il y a quatre ans, il mobilise moins l’électorat. Les gens peuvent se sentir dépassés par le problème ou avoir l’impression que la Suisse n’a pas les capacités de le résoudre», analyse Michael Hermann.

Le regard de la Cinquième Suisse

Les Suisses de l’étranger n’accordent pas la même importance aux défis politiques que leurs compatriotes au pays. Les expatrié-es ne payant pas l’assurance maladie en Suisse, ils et elles sont logiquement moins nombreux (37%) à désigner la hausse des primes comme l’un des principaux problèmes de la Confédération. La réforme de la prévoyance vieillesse est également moins souvent citée par les Suisses de l'étranger.

En revanche, les thèmes qui touchent aux relations avec l’étranger retiennent davantage l’attention de la Cinquième Suisse. Elle accorde ainsi davantage d’importance aux relations avec l'UE, ainsi qu’à l'indépendance et la souveraineté.

