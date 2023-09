Les efforts d’inclusivité de SWI swissinfo.ch récompensés

Jo Fahy (à gauche), responsable département multimédia de SWI swissinfo.ch, lors de la remise du prix à Amsterdam. ZVG

SWI swissinfo.ch s’est vu décerner le Social Impact Award par l’International Broadcasting Convention (IBC). La plateforme d’information en dix langues est ainsi récompensée pour sa promotion du langage inclusif.

Ce contenu a été publié le 20 septembre 2023 - 14:23

SWI swissinfo.ch

Depuis 2022, SWI swissinfo.ch, le service international en dix langues de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), renonce systématiquement à l’utilisation du masculin générique.

L’utilisation d’un langage inclusif est évaluée périodiquement; tous les textes et photos publiés sont en outre évalués dans le but d’assurer une représentation équilibrée des sexes. SWI swissinfo.ch s’inspire pour cela du «50:50 Equality Project» de la BBC, lancé en 2017.

Pour cet engagement, l’International Broadcasting Convention (IBC) vient de décerner à SWI swissinfo.ch le Social Impact Award dans la catégorie Diversité et Inclusion. La remise de ce prix a eu lieu le 17 septembre à Amsterdam, dans le cadre de la 56e édition du salon professionnel du secteur des médias, du divertissement et de la technologie.

«Rendre compte de la Suisse n’est pas du tout réalisable sans diversité»

«Cette distinction me rend vraiment heureuse, c’est une reconnaissance des années de travail acharné que nous avons consacrées à ce projet, déclare Jo Fahy, responsable du département multimédia chez SWI swissinfo.ch. C’est un projet qui a demandé à nos équipes multilingues et multiculturelles de faire preuve d’une grande volonté de changement.»

La directrice de SWI swissinfo.ch Larissa M. Bieler estime que l’utilisation et la promotion d’un langage inclusif est une tâche qui incombe à tous les médias, les médias à capitaux publics jouant un rôle clé. «En tant qu’entreprise internationale de médias, nous sommes coresponsables de la manière dont les médias prennent en compte ou non la diversité dans leur langage, souligne-t-elle. Notre mission est de rendre compte de l’ensemble de la société et, dans le cas de la Suisse, cela n’est pas du tout réalisable sans diversité.»

Lutter contre la sous-représentation

L’idée sous-jacente est que la diversité dans le contenu des médias et dans la langue a un impact sur la société, sur les modes de pensée et sur les comportements. Le langage inclusif va donc au-delà de la seule question du genre.

Sans une prise de conscience de l’importance de l’inclusivité, des groupes de population sont invisibilisés, sous-représentés ou représentés de manière déformée. Les conséquences peuvent être des stéréotypes, du racisme et de la discrimination.

De manière générale, les femmes sont encore largement sous-représentées dans les articles de presse. Le rapport hommes/femmes est de 80%/20%. Pour la Suisse, on a mesuré une représentation moyenne des femmes de 23% (Fög/IKMZ, 2021), le taux variant selon le thème et le titre du média.

