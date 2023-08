Les lieux abandonnés de Suisse: l'hôtel Belvédère

Les années fastes sont révolues, mais en 2010 l'hôtel est toujours ouvert. KEYSTONE / PETER KLAUNZER

Hôtels, châteaux, gares ou même sites industriels entiers: qu'advient-il de ces lieux lorsqu'ils ne sont plus utilisés? Voici le premier d'une série de cinq exemples.

Ce contenu a été publié le 28 août 2023 - 11:25

SRF

SRF-SWI

L'hôtel Belvédère au col de la Furka est sans doute l'hospice le plus célèbre du monde. Il a été construit en 1882 par la famille d'hôteliers valaisans Seiler dans un virage en pointe marquant de la nouvelle route de la Furka, avec une vue imprenable sur les Alpes valaisannes et bernoises, mais surtout à proximité immédiate du glacier du Rhône, la principale attraction touristique du secteur.

Depuis la construction, le glacier du Rhône s'est tellement retiré qu'il n'est plus visible depuis l'hôtel depuis longtemps. En revanche, le Belvédère lui-même est devenu un sujet de photo très apprécié. Il orne de nombreuses cartes postales, encore plus de publications sur les réseaux sociaux et même James Bond lui-même a franchi la Furka en 1965 dans son Aston Martin, passant ainsi devant le Belvédère à des fins publicitaires.

À son apogée à la Belle Époque, à la fin du 19e siècle, l'hôtel Belvédère pouvait accueillir jusqu'à 90 personnes. Joseph Seiler avait fait agrandir l'hôtel à plusieurs reprises en raison de la forte demande.

Été 2020: dans la rue et sur le parking, c'est l'effervescence. À l'hôtel, pas âme qui vive. KEYSTONE / URS FLUUELER

C'était l'âge d'or de l'hôtellerie. En l'espace de trois décennies, le nombre d'hôtels a quadruplé rien qu'en Valais, passant de 79 établissements en 1880 à 321 peu avant la Première Guerre mondiale.

Dans les années 1920, de nouveaux moyens de transport comme le car postal et le train ont amené de plus en plus de touristes au glacier du Rhône. Les voyages au col étaient conçus comme des voyages de plusieurs jours avec hébergement. Mais avec l'avènement du transport individuel, ils se sont transformés en circuits d'une journée. L'automobile a donc finalement entraîné une diminution du nombre de personnes séjournant dans les hôtels du col. Le Belvédère l'a également ressenti.

En 1947, l'hôtel Belvédère était très animé. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR

En 1988, la famille Carlen de Brigue a racheté l'hôtel. Philipp et Rosmarie Carlen ont été les derniers à diriger l'établissement. L'entretien de l'ancien bâtiment devenait toutefois de plus en plus difficile pour eux. En 2015, ils ont mis un terme à leur activité. Depuis, le Belvédère est fermé. L'hôtel vide est à vendre.

Fiche d'identité de l'hôtel Belvédère SRF SRF-SWI Lieu: Col de la Furka VS Année de construction: 1882 But: Joseph Seiler, le fils du pionnier de l'hôtellerie Alexander Seiler I, est à l'origine de la construction. Vers la fin du 19e siècle, l'hôtel est agrandi à plusieurs reprises. Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 70 hôtes y descendent chaque jour pendant la haute saison. En 1984, le canton du Valais rachète les actions de la société Immobilien Gletsch AG, fondée par la famille Seiler. L'hôtel Belvédère en fait également partie. Abandonné depuis: 2015 End of insertion

Articles mentionnés L'antisémitisme en Suisse

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative