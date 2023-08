Les lieux abandonnés de Suisse: la Büvetta Tarasp

La Büvetta Tarasp en 1939. SRF-SWI

Hôtels, châteaux, gares ou même sites industriels entiers: qu'advient-il de ces lieux lorsqu'ils ne sont plus utilisés? Voici le trosième volet d'une série de cinq sur les lieux abandonnés de Suisse.

Ce contenu a été publié le 30 août 2023 - 11:00

Roger Brunner, Reto Holzgang, Christian Rensch, Claudio Spescha, SRF

La Büvetta Tarasp se trouve sur une bande étroite entre des parois rocheuses abruptes et boisées et une rivière, au fin fond de la vallée, là où la Basse-Engadine se fait toute étroite. Autrefois, elle était un lieu de rencontre convoité par les personnes riches et puissantes du monde entier.

Désormais, la pierre et le crépi s'effritent, de grandes fissures parcourent les murs, des morceaux de pierre qui ont traversé le toit gisent dans le grand hall. Dans le même temps, la Büvetta rêve d'une grandeur passée - et d'une résurrection de sa beauté d'antan grâce à un assainissement des monuments historiques et à la sécurisation du versant rocheux à l'arrière. Mais le temps presse chaque année un peu plus.

Aujourd'hui, on n'entend que le bruit et le murmure de la rivière. Autrefois, on y entendait aussi le discret orchestre de la station thermale, lorsque les hôtes mondains, qui se reposaient pendant des semaines dans le magnifique établissement thermal situé de l'autre côté de la rivière, se rendaient à la Büvetta pour s'y désaltérer.

La Büvetta Tarasp aujourd'hui.

Ici, les curistes flânaient dans le magnifique hall de 70 mètres de long et se faisaient servir de l'eau des sources fortement minéralisées Emerita, Lucius et Bonifacius sous la coupole de la rotonde, auprès des puiseurs d'eau.

Les cures étaient censées guérir différentes maladies ou aider à perdre du poids, car l'eau bue en grande quantité avait également un fort effet laxatif. Et c'est ainsi que les «pièces à gargarisme» et les toilettes étaient très fréquentées.

Depuis 2006, la Büvetta n'est plus accessible au public en raison du risque de chutes de pierres.

Lorsque l'écrivain Friedrich Dürrenmatt a visité les sources de Tarasp dans les années 1950, les cures thermales étaient passées de mode depuis longtemps. Avec l'arrêt de l'activité thermale à la fin des années 1970, la buvette a été fermée. Depuis 2018, le bâtiment historique, qui appartient à la commune de Scuol, est classé monument historique.

L'ancien hall, autrefois grandiose, s'effrite de toutes parts.

L'association Pro Büvetta Tarasp s'engage depuis 2012 pour la conservation et la protection de la buvette historique - avec pour objectif de la rendre à nouveau accessible au public à l'occasion de son 150e anniversaire en 2025. Mais avant de pouvoir rénover la rotonde et le hall, il faut d'abord consolider la rive de l'Inn et sécuriser la roche au-dessus de la Büvetta. La Confédération, le canton et la commune soutiennent le projet de rénovation. Si tout se déroule comme prévu, les travaux d'assainissement de la roche devraient commencer à l'été 2024.

La source Lucius a connu des jours meilleurs.

La préservation de la Büvetta et l'objectif de rendre les sources d'eau à nouveau accessibles au public sont au cœur du projet. Dans un deuxième temps, il est prévu d'en faire une utilisation culturelle, comme lieu de concerts, d'expositions ou encore d'événements tels que des mariages.

Fiche d’identité de la Büvetta Tarasp Lieu: Tarasp, Scuol GR Année de construction: 1875-1876 Abandonnée depuis: en 1978/79, l'établissement thermal est fermé. Depuis 2006, la Büvetta n'est plus accessible au public en raison du risque de chutes de pierres. End of insertion

