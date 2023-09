Les lieux abandonnés de Suisse: la gare de Buchs

La voie abandonnée à Buchs, dans le canton de Zurich. SRF-SWI

Hôtels, châteaux, gares ou même sites industriels entiers: qu'advient-il de ces lieux lorsqu'ils ne sont plus utilisés? Cinquième et dernier volet d'une série sur les lieux abandonnés de Suisse.

Buchs, dans le canton de Zurich, possède deux gares. L'une se trouve à Buchs-Dällikon. Le train régional y circule toutes les demi-heures en direction de Baden ou de Zurich. Mais à la gare de Buchs, située quelque 500 mètres plus au nord, plus rien ne fonctionne ni ne roule, et ce depuis 87 ans, lorsque le dernier train régulier de la ligne Baden-Bülach a quitté la gare. Seul le tilleul planté en 1877, année de l'ouverture, se dresse encore fièrement et fidèlement près de l'ancienne gare.

Le bâtiment, avec ses ornements en scie à chantourner et son toit en saillie, est classé monument historique. Il est loin de toute voie ferrée. Celles-ci ont été enlevées dès 1969. Subsistent toutefois la rampe de chargement et le tracé à l'est et à l'ouest de la gare.

L'endroit n'est cependant pas complètement désert. Des immeubles d'habitation modernes se trouvent au nord-ouest du bâtiment et des conteneurs pour requérantes et requérents d'asile ont été installés directement sur la place de l'ancienne gare.

Elle n'est plus ni le point de départ ni le point d'arrivée de voyageuses et voyageurs. Ceux-ci pouvaient circuler jusqu'en 1937 jusqu'à Otelfingen et Niederglatt, les voies se reliant Baden à Bülach, d'où le nom de l'ancienne ligne de chemin de fer de la Schweizerische Nordostbahn NOB.

La ligne du Schwenkelberg, longue de 19 kilomètres, n'avait été construite que pour devancer la concurrence dans la course au plus court tronçon de train de marchandises. Elle approvisionnait la verrerie de Bülach en sable quartzeux depuis Buchs et générait aussi un peu de trafic voyageurs. Mais le chemin de fer Baden-Bülach n'a jamais eu une grande importance.

La société qui exploitait la ligne a été reprise trois ans après sa construction par la NOB. La ligne du Schwenkelberg est ensuite devenue peu attractive pour le trafic marchandises, notamment en raison de ses pentes trop fortes.

La gare de Buchs appartient à la commune de Buchs depuis 1975. A l'intérieur, on trouve une salle d'attente de deuxième et troisième classe, une salle de marchandises et un appartement dans les combles. L'utilisation future du bâtiment n'a pas encore été décidée. Mais pour le service de protection des monuments, le bâtiment est considéré comme un témoin important de l'histoire des chemins de fer zurichois.

Fiche d’identité de la gare SRF-SWI Lieu: Buchs ZH Année de construction: 1877 But: Construite par la Schweizerische Nordostbahn NOB comme gare desservie. Abandonnée depuis: L'exploitation est arrêtée en 1937, les voies démontées en 1969. End of insertion

