Les lieux abandonnés de Suisse: la raffinerie de Collombey

Inauguration et la bénédiction religieuse de la raffinerie de Collombey en présence d'environ 400 ouvriers, pour la plupart italiens, le 6 juin 1963. SRF-SWI

Les énormes citernes et conduites ont marqué le paysage de la commune de Collombey-Muraz (Valais) pendant des décennies. Quatrième volet d'une série de cinq sur les lieux abandonnés de Suisse.

Ce contenu a été publié le 31 août 2023 - 11:00

Roger Brunner, Reto Holzgang, Christian Rensch, Claudio Spescha

En été 1960, la construction de la première raffinerie de pétrole sur le sol suisse a débuté à Collombey. Elle a été mise en service trois ans plus tard. Depuis le port de Gênes, le pétrole brut était pompé par un pipeline à travers les Alpes jusqu'à la raffinerie en Valais, où il était transformé en essence, kérosène, diesel, mazout, huile lourde et gaz liquide.

Le 14 juin 1963, le Schweizer Filmwochenschau rapportait: «De nombreuses réserves avaient été émises à l'encontre de l'entreprise. On craignait des répercussions négatives sur l'air et l'eau, sur les vignes et les vergers ainsi que sur les stations touristiques voisines. Mais finalement, les autorités valaisannes avaient donné leur accord et la grande usine, qui emploie 1000 ouvriers, est sortie de terre en toute hâte».

La raffinerie en activité à l'été 2004. Peu avant, la population s'était plainte de la fumée et du bruit. SRF-SWI

Comme on devait le découvrir plus tard, les préoccupations environnementales n'étaient pas sans fondement. La raffinerie a régulièrement été à l'origine de scandales environnementaux. En 2008, par exemple, plus de 150 000 litres d'essence se sont écoulés de la raffinerie dans le Rhône et ont pollué la nappe phréatique. Au fil des années, le gouvernement valaisan a menacé à plusieurs reprises Tamoil de lui retirer sa licence d'exploitation.

En 2015, Tamoil a annoncé la fermeture de la raffinerie. La pression internationale sur les prix était trop forte, selon la raison invoquée. Plus de 200 collaboratrices et collaborateurs ont perdu leur emploi.

Depuis l'été 2021, l'installation industrielle est en cours de démantèlement. Ainsi, 90 kilomètres de canalisations, 30'000 tonnes d'acier et plus de 50 réservoirs d'une capacité équivalente à environ 200 piscines olympiques disparaissent pas à pas. Le dernier réservoir a été démonté il y a quelques mois. Il faudra toutefois attendre fin 2025 pour que toutes les traces disparaissent.

Depuis 2015, la raffinerie Tamoil est fermée et des travaux de démantèlement sont en cours. Cette pelleteuse a démoli le dernier réservoir restant début 2023. SRF-SWI

Après, une surface de 150 hectares sera disponible pour accueillir de nouvelles constructions. 120 hectares appartiennent à Tamoil, 30 hectares à la commune de Collombey-Muraz et ensemble, ils entendent transformer la zone industrielle en un quartier économique ouvert, où il fait bon vivre et travailler.

Le démantèlement de la raffinerie marque cependant la fin d'un chapitre important de l'histoire industrielle du Valais.

Fiche d’identité de la raffinerie SRF-SWI Lieu: Collombey-Muraz VS Année de construction: 1960-1963 But: La raffinerie de pétrole est construite par le groupe énergétique italien Eni. La production s'élève à environ 2,7 millions de tonnes de produits pétroliers par an. En 1990, Tamoil, une entreprise du groupe Oilinvest contrôlé par la Libye, reprend la raffinerie. Abandonné depuis: en 2015, la raffinerie cesse ses activités. Depuis 2021, l'installation est en cours de démantèlement. End of insertion





