Les lieux abandonnés de Suisse: le château de Brestenberg

Le château de Brestenberg trône sur une colline boisée au-dessus du lac de Hallwil, en bordure de la commune de Seengen (Argovie). Lorsque le château baroque était encore un hôtel raffiné, les hôtes pouvaient flâner durant cinq minutes pour rejoindre à pied la plage privée du lac et s'y baigner dans un cadre intime. Deuxième volet de la série sur les lieux abandonnés de Suisse.

Cela fait maintenant 42 ans que le château est en sommeil, entouré de buissons et d'arbres, fermé aux intrus indésirables. A l'époque, dans les années 1980, aucun investisseur n'a voulu rénover ce site avec style et oser ainsi lui donner un nouveau départ en tant qu'hôtel-restaurant raffiné. Le temps a donc fait son œuvre à l'intérieur des murs. Les pièces non chauffées de l'hôtel sont en partie délabrées, les parquets se déforment à cause de l'humidité et certaines zones menacent de s'effondrer.

Aperçu des salles souterraines du château de Brestenberg. C'est là que l'ancien propriétaire Bruno Stefanini voulait aménager un musée. SRF-SWI

En 1984, Bruno Stefanini, propriétaire immobilier de Winterthour et amateur d'art, a racheté la propriété. Dans la région, on se réjouissait de voir enfin cette noble adresse, autrefois appréciée loin à la ronde, retrouver sa splendeur d'antan. Mais il est vite apparu que Bruno Stefanini avait avant tout une autre intention: il prévoyait de construire sous ce vénérable château un immense entrepôt pour y stocker la somptueuse collection d'art de sa fondation pour l'art, la culture et l'histoire.

Bruno Stefanini collectionnait tout ce qui était imaginable. SRF-SWI

Après la construction de ce bâtiment qui a coûté des millions de francs, il n'a plus manifesté d'intérêt à la restauration du château en tant que complexe hôtelier. Bien que le gouvernement argovien n'ait cessé de le pousser à concrétiser sa promesse antérieure, rien n'a été fait jusqu'à sa mort.

Les projets de musée sont tombés à l'eau et les objets sont restés à l'abandon pendant des années. Depuis le décès de Bruno Stefanini, c'est sa fille qui s'occupe de l'héritage. SRF-SWI

Aujourd'hui, la fondation dirigée par sa fille Bettina Stefanini souhaite redonner vie à cette maison. L'idée est de transformer le château historique en un nouvel hôtel-restaurant et de créer en bas, dans les vastes halls, un nouveau centre de formation et de recherche dans le domaine de la "nature productive". Une vision formulée de manière encore un peu ouverte pour l'instant, comme une pépinière d'utopies vivante, mais qui doit impérativement financer la transformation de l'ancien château.

Fiche d’identité du château de Brestenberg SRF-SWI Lieu: Lac de Hallwil, Seengen AG Année de construction: 1625 But: Hans Rudolf von Hallwyl construit le château comme résidence de campagne pour son propre usage. Après plusieurs changements de propriétaires, le médecin Adolf Erismann transforme le château en établissement balnéaire en 1844. Dans les années 1940, il devient un hôtel de luxe avec restaurant pour des événements haut de gamme, des mariages et autres festivités. Abandonné depuis: janvier 1981 End of insertion

