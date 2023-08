Les montres de luxe suisses, un bien très prisé des voleurs

Un objet qui suscite la convoitise des voleurs. © Keystone / Christian Beutler

Le vol de montres suisses est en plein boom dans la plupart des grandes villes. Mais c’est à Londres que la situation est la plus critique. Dans la capitale britannique, une centaine de Rolex et une cinquantaine de Patek Philippe sont volées chaque mois, souvent en plein jour et avec une extrême violence.

C'est lors d'une journée ensoleillée, peu avant la pandémie, que Paul Thorpe, propriétaire d'un magasin de bijoux et de montres dans la banlieue londonienne, a vu sa vie basculer.

«Je venais de quitter le magasin et je marchais vers ma voiture. J’ai vu une moto passer sur ma gauche. Et soudainement, deux hommes qui portaient des masques m’ont attaqué par-derrière. Ils m’ont tabassé et ont volé ma montre qui valait 55’000 francs», témoigne-t-il l'émission Mise au point de la RTS. Le passionné de montres se retrouve inconscient et en sang sur le trottoir. La police ne retrouvera jamais les criminels.

Toutes les dents de Paul Thorpe ont été cassées, fissurées ou broyées. Elles ont dû être remplacées. «Malheureusement, là où j’ai reçu l’impact initial, il n’y avait rien à faire. Du coup, j'ai perdu ces dents à jamais et je porte un dentier. Mon dentiste m’a facturé 22'000 francs», explique le Londonien, encore traumatisé par cette douloureuse expérience.

Vols en forte hausse dans le monde

Ce type de scène d'une extrême violence est de plus en plus fréquent dans la capitale britannique. Mais pas seulement. À Paris, la task force policière chargée de lutter contre ce phénomène a été renforcée et compte désormais une trentaine d'agents.

Les vols de montres se généralisent dans toutes les grandes villes de la planète. Selon l'agence de presse Bloomberg, des montres de luxe d'une valeur totale de 1,3 milliard de dollars ont été déclarées volées ou ont disparu en 2022.

Environ 80’000 montres ont été enregistrées comme volées ou disparues auprès de The Watch Register, une société qui aide les propriétaires, les maisons de vente aux enchères et les marchands à identifier les montres volées. Quelque 6815 garde-temps ont été ajoutées à la liste l'année dernière, soit une augmentation de 60% par rapport à 2021, a indiqué la société lundi.

Rolex est la marque la plus visée: 44% des garde-temps volés ou disparus dans la base de données de The Watch Register ont été produits par la firme genevoise. Elle est suivie par deux autres marques suisses, Omega et Breitling.

Une patrouille spéciale dans les rues de Londres

Pour lutter contre ce fléau, Scotland Yard a mis sur pied une nouvelle équipe, appelée «Opération Venise». Elle est formée par une quarantaine d'officiers qui patrouillent dans les rues de Londres, en voiture et à moto, pour essayer d’intercepter ces cambrioleurs.

Les milliers de pendulaires qui se déversent au cœur de Londres le matin sont des proies faciles pour les voleurs, qui n'hésitent pas à user de subterfuges pour se fondre dans la masse.

«Ils essaient de se déguiser en pendulaires. Ils portent des casques de vélo pour se mélanger aux cyclistes. C’est très dur à dire s’ils sont simplement en train de se rendre au travail ou s’ils vont commettre un crime», explique Richard King, policier membre de l'Opération Venise.

Comment expliquer l'explosion des vols?

Pour ces agents de police, la hausse des vols s’explique essentiellement par l’explosion du marché des montres d’occasion. Entre 2020 et 2022, le prix moyen d’une Rolex de seconde main a doublé, ce qui a fait de la vente de montres volées une activité très lucrative.

À cela s’ajoute l’utilisation des réseaux sociaux par les amoureux de montres. «Ils publient une photo de montre et ils disent dans quel restaurant ils sont à Londres, parfois avec des montres qui valent 180’000 francs. Pas besoin d’être un génie pour deviner où se trouvent ces gens et quand ils vont sortir», poursuit le policier.

En raison de leur valeur, la violence lors des vols de montres est souvent très élevée. Des couteaux sont utilisés et des personnes sont blessées. «On a aussi des cas avec des armes à feu», indique Richard King.

Plus d'accès au registre des montres volées

Spécialisé dans la vente de Rolex et de Patek Philippe d’occasion, le magasin de Spencer Dryer dispose de montres qui valent au total plusieurs millions de francs. Face au risque élevé de cambriolage, le propriétaire a transformé son magasin en véritable forteresse avec caméras de surveillance, barreaux aux fenêtres ou portes scellées électroniquement.

Pour Spencer Dryer, les marques de montres helvétiques aggravent le problème: si, auparavant, les revendeurs avaient librement accès à un registre des montres volées, ils n’y ont désormais plus accès. Une décision prise selon lui pour limiter le marché de l’occasion et qui permet désormais aux cambrioleurs de vendre librement des garde-temps dérobés.

Contactées, les marques de montres helvétiques ont refusé d'accorder une interview à la RTS. Rolex a toutefois précisé dans un e-mail que l’entreprise était «consciente des problèmes de vol» et «monitorait attentivement la situation.»

Des détectives privés sollicités

Désespérées, certaines victimes font appel à des professionnels comme Chris Marinello, un détective privé autrefois spécialisé exclusivement en vol d’art. Aujourd’hui, il passe une grande partie de son temps à retrouver des montres volées.

«C’est une crise d’ampleur mondiale. Ces vols ont lieu tous les jours dans des endroits comme Miami, Cannes, Monaco, Londres, New York: n’importe quel endroit où les gens aiment passer leurs vacances, n’importe où ils dépensent de l’argent», détaille-t-il.

Comme il s’agit de petits objets très légers, les cambrioleurs arrivent facilement à les amener dans un autre pays, où des intermédiaires les mettent en vente sur des plateformes en ligne, explique le détective. Ces montres se retrouvent donc aux quatre coins de la planète.

Pour le détective privé, les marques de montres doivent urgemment prendre des mesures pour rendre l’industrie plus sûre. «Si rien n’est fait, l’industrie va souffrir de manière dramatique. Il y aura une chute des ventes et les gens vont les éviter», prévient-il.

Le détective privé appelle également les passionnés de montres à la plus grande vigilance. En effet, en plus des vols violents, des pickpockets arrivent souvent à voler des montres dans la plus grande discrétion, en distrayant la victime pour qu'elle ne se rende compte de rien.

