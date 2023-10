Les Suisses de l'étranger sont aussi solidaires que ceux restés au pays

La centrale de collecte de la Chaîne du Bonheur lors d'une journée nationale de collecte. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

Les Suisses émigrés sont-ils généreux? Et se sentent-ils pris au sérieux par leur pays d’origine? Une enquête menée auprès de la diaspora fournit des éléments de réponse.

Balz Rigendinger

Durant l’été 2023, plus de 2500 Suisses de l'étranger vivant dans 123 pays ont participé à un sondage de l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) et de la Swiss Philantropy Foundation. Il s'agissait de savoir si leur attachement à la Suisse se traduisait également par un engagement financier ou en temps pour la communauté.

La Swiss Philantropy Foundation est une fondation qui gère des fonds philanthropiques et offre ainsi aux personnes fortunées une alternative à la création de leur propre fondation. Cette étude a permis à l'organisation de se faire connaître au sein de la communauté des Suisses de l'étranger.

De bons points pour la diaspora

L'intérêt de l'OSE, organisation de lobbying de la diaspora suisse, à réaliser une étude en la matière découle également d'une question qui revient régulièrement en Suisse: qu'apportent les Suisses de l'étranger au pays? Il semble judicieux pour l'OSE de rassembler des arguments en faveur de la valeur de la Cinquième Suisse.

Et l'enquête montre des résultats en ce sens (voir ici le rapport completLien externe). Presque tous les Suisses de l'étranger font des dons. Selon un communiquéLien externe de l'OSE, seuls 6% des personnes interrogées déclarent n'avoir jamais fait de dons au cours des trois dernières années.

En moyenne, les Suisses de l'étranger soutiennent chaque année une ou deux organisations pour un montant compris entre 50 et 499 francs suisses. Ce chiffre est comparable à celui de la population suisse. 80% des ménages font régulièrement des dons en Suisse, pour un montant moyen de 360 francs par an.

À la question de savoir ce qui les motive à donner, les Suisses de l'étranger ont le plus souvent cité la connaissance précise du but et de l'utilisation du don ainsi que la valeur fondamentale de la solidarité. Cela correspond également aux nationaux: les mêmes motivations se retrouvent dans le rapport sur les dons 2022Lien externe, qui a analysé le comportement des Suisses en la matière.

La Suisse n'a pas besoin de dons

L’étude montre aussi que seuls 10% environ des dons des Suisses de l'étranger aboutissent en Suisse. Plus des deux tiers des personnes interrogées font des dons dans leur pays de résidence.

Cela s'explique peut-être par le contexte biographique des plus de 800'000 citoyens et citoyennes suisses vivant à l'étranger. Les trois quarts d'entre elles ont la double nationalité et sont au moins aussi attachées à leur pays de résidence qu'à la Suisse.

À cela s'ajoute le fait que de nombreux dons sont destinés à des régions touchées par la guerre ou des catastrophes. Ainsi, la Suisse n'a pas de raison d'être tributaire de dons directs.

Il en va autrement des organisations suisses. Les cinq organisations humanitaires suisses les plus fréquemment retenues par les donatrices et donateurs sont: Médecins sans frontières, Croix-Rouge suisse, WWF Suisse, Chaîne du Bonheur, Caritas.

L'attachement à la patrie

Par ailleurs, l'enquête montre que les Suisses de l'étranger ressentent un fort sentiment d'appartenance à la Suisse.

gfs.bern

Mais seuls 44% se sentent pris au sérieux par la Suisse.

gfs.bern

Les résultats concernant la nature concrète de l'attachement à la patrie sont également intéressants. Les relations personnelles arrivent en tête (77%), devant la consommation de médias suisses en ligne (64%), le maintien des traditions suisses (61%) et la participation à la démocratie (60%). L'adhésion à des associations suisses a plutôt peu de poids (27%).

gfs.bern

Deux tiers de toutes les personnes interrogées ont en outre indiqué qu'elles se rendaient en Suisse au moins une fois par an.

L'institut de recherche gfs.bern arrive à la conclusion suivante: les dons des Suisses de l'étranger sont importants et, pour motiver au mieux la communauté, il faut lui faire des recommandations personnelles.

Traduit de l'allemand par Emilie Ridard

