Les Suisses ne veulent pas de juges tirés au sort

Le peuple suisse a balayé dimanche dans les urnes une initiative populaire qui voulait donner davantage d’indépendance au pouvoir judiciaire. Les Suisses ont privilégié le statu quo à un système de tirage au sort qui n’est pratiqué nulle part ailleurs dans le monde.

Ce contenu a été publié le 28 novembre 2021 - 12:37

Comme le prédisaient les sondages, l'initiative sur la justice n'a pas trouvé grâce auprès des votantes et votantes. Selon les premières projections de l'institut gfs.bern, le texte serait rejeté à près de 68% des voix.

L’initiative sur la justice avait pour ambition de dépolitiser l’élection des juges du Tribunal fédéral. Elle demandait que les juges fédéraux soient désormais nommés par une commission d’expertes et d’experts sur la base de leurs qualifications, puis tirés au sort. A l’heure actuelle, les juges sont membres d’un parti et sont élus par le Parlement. Le pouvoir législatif attribue les postes de juges fédéraux en fonction de la force des partis.

Selon le comité à l’origine de l’initiative, une procédure de tirage au sort aurait garanti l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des partis politiques et permis une sélection des meilleurs juges. L'aptitude professionnelle aurait été le facteur décisif, non l'affiliation à un parti. Même la diversité au sein de la magistrature aurait probablement été améliorée, puisque les femmes et les hommes, par exemple, auraient eu les mêmes chances d'occuper un poste.

Une initiative, un homme

Derrière cette initiative se cachait un comité de citoyennes et de citoyens autour d’Adrian Gasser, propriétaire du groupe Lorze. Ce riche entrepreneur quelque peu énigmatique, qui a connu des déboires avec le système judiciaire suisse par le passé, accusait le Parlement suisse de «copinage» dans l'élection des juges. Il estimait qu’avec le système actuel, la séparation des pouvoirs ne peut s’exercer en Suisse. Le pouvoir judiciaire ne serait à ses yeux qu’une extension du pouvoir législatif.

Agé de 78 ans, Adrian Gasser aurait investi selon plusieurs médias suisses plus d’un million de francs de sa poche pour tapisser les gares et les bords de route du pays d’affiches en faveur de l’initiative. L’entrepreneur avait déjà dépensé une somme identique pour la récolte des signatures nécessaires à l’aboutissement de l’initiative. «Un individu s’est pratiquement acheté une initiative et placardé la Suisse», a dénoncé le sénateur libéral-radical Andrea Caroni, opposé à l’initiative, dans les colonnes de Blick.Lien externe Le comité des opposants, lui, n’a réuni que quelques milliers de francs pour un site internet et un logo.

Un «corps étranger»

Le déséquilibre des moyens financiers investis dans la campagne n’a toutefois pas eu d’influence sur le résultat du vote, dont l’issue apparaissait déjà claire à l’issue des premiers sondages. Comme près de 9 initiatives sur 10, l’initiative sur la justice soumise au vote ce dimanche a subi un net rejet dans les urnes.

Les arguments du camp du «non» ont visiblement fait mouche auprès de la majorité de l’électorat, peu enclin à changer de manière radicale le fonctionnement de ses institutions judiciaires. Le système existant fonctionne bien et l'élection par le Parlement donne à la procédure une légitimité démocratique, a argumenté le camp opposé à l’initiative durant la campagne.

Selon la ministre de la Justice, l'introduction d'une «loterie» aurait contredit la tradition politique de la Suisse et constitué un corps étranger à la législation. «Ce ne sont pas les personnes les plus compétentes qui seraient élues, mais celles qui ont le plus de chance», a souligné Karin Keller-Sutter. «Aucun pays au monde ne choisit ses juges par tirage au sort», a encore argumenté la ministre de la Justice, qui a pu compter sur le soutien de tous les partis politiques, de gauche comme de droite, tous opposés à cette initiative jugée «trop extrême».

