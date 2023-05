Ce contenu a été publié le 03 mai 2023

Bruno Kaufmann Bruno est depuis longtemps correspondant à l’étranger de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR. Il est également directeur des relations internationales de la Fondation suisse pour la démocratie, co-président du Forum mondial sur la démocratie directe moderne et co-initiateur de la Ligue internationale des villes démocratiques.

Chères lectrices et chers lecteurs des newsletters de swissinfo.ch sur la démocratie

Elle est un élément fondamental de notre société libérale - et la condition pour que nous puissions vous fournir chaque jour des reportages, des analyses et des impressions sur la Suisse et le monde, sans que personne ne dicte ou n’impose de limites à ce que nous écrivons et à la manière dont nous l'écrivons.

La liberté de la presse n’est rien moins que le droit universel de recevoir et de diffuser des informations et de s'exprimer librement. Mais depuis vingt ans, elle est soumise à une pression sans précédent. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la Journée internationale de la liberté de la presse, comme l'a décidé l'Assemblée générale des Nations unies en 1993.

La Déclaration de WindhoekLien externe constitue la base pour la mesure de la liberté de la presse. L’existence de médias «libres, indépendants et pluralistes» y est décrite comme «pierre angulaire de la démocratie et du développement économique». Elle permet à des organisations comme Reporters sans frontièresLien externe, de procéder chaque année à des mesures de la liberté de la presse dans le monde entier.

Or celles-ci tendent à devenir de plus en plus négatives. La liberté de la presse n'est considérée comme «bonne» que dans 8 pays sur 179. Et la Suisse n’en fait pas partie. Elle est rangée parmi les 39 États qui obtiennent la note «satisfaisant». Ceci à cause de la concentration croissante des médias et des nouvelles lois qui limitent ici la liberté de la presse.

À l'occasion de cette Journée internationale de la liberté de la presse, nous souhaitons attirer votre attention sur notre grande série «Voix de la liberté», que nous avons lancée à l’été 2021 et que nous enrichissons régulièrement depuis. Ces voix de journalistes et d'activistes de différents pays et différents continents montrent clairement pourquoi la liberté de la presse est un bien si précieux, pour lequel il vaut la peine de se battre chaque jour. Que ce soit en tant que journaliste ou en tant que lecteur.

Avec mes salutations les plus amicales

Bruno Kaufmann

Correspondant pour la démocratie globale

(Traduit de l’allemand par Marc-André Miserez)

