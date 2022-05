Ce contenu a été publié le 12 mai 2022 - 12:15

Chères lectrices, chers lecteurs de nos articles sur la démocratie,

Incroyable mais vrai! Les 193 États membres de l’Assemblée générale de l’ONU ont pris pleine conscience de leur responsabilité envers le monde. C’est à l’unanimité – je répète, à l’unanimité – qu’ils ont adopté il y a quelques jours, au siège de l’organisation à New York, une résolution obligeant les cinq membres permanents du puissant Conseil de sécurité à justifier devant l’Assemblée générale toute utilisation future de leur droit de veto au sein du Conseil.

C’est un premier pas, certes modeste, vers une ONU plus démocratique. Un pas rendu possible par les années de travaux préparatoires de petits États membres comme le Liechtenstein, qui a déposé l’initiative sur le droit de veto, et la Suisse. Ce vote constitue aujourd’hui – en pleine guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, contraire au droit international – une des nombreuses lueurs d’espoir pour la démocratie.

Une autre source d’espoir est la volonté croissante de certains États de prendre en compte les attentes de leur population dans leur politique étrangère – et donc de faire l’inverse de ce que fait le président russe, qui combine sa guerre brutale à l’étranger avec une politique intérieure répressive.

Je vous présente la deuxième édition de notre newsletter mensuelle sur la démocratie en dix langues. Après avoir abordé le thème de la neutralité en avril, – vous pouvez continuer de débattre du sujet en cliquant ici – c’est celui de la démocratie dans la politique mondiale qui nous occupe aujourd’hui. Quelles possibilités s’offrent à la Suisse, un petit État démocratique, sur la scène mondiale du Conseil de sécurité à New York? Sa participation y est presque une évidence, vingt ans après son adhésion à l’ONU, mais elle reste controversée.

Je vous souhaite une lecture intéressante et stimulante de nos articles et vous invite à participer activement à nos débats, ou à m’écrire personnellement.

Avec mes meilleures salutations,

Bruno Kaufmann

Correspondant sur la démocratie à l’international et coordinateur de la rubrique consacrée à la démocratie chez SWI swissinfo.ch.

