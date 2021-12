Nous nous réjouissons de découvrir vos nouvelles contributions l'an prochain

Illustration Paula Troxler

Larissa M. Bieler



Née en 1978 à Coire. Études en germanistique, économie et politique à Zurich. Journaliste libre pendant de nombreuses années, elle a travaillé pour différents organes de presse locaux et régionaux avant d’être nommée à la tête de la rédaction du Bündner Tagblatt en 2013. Elle est rédactrice en chef de swissinfo.ch depuis janvier 2016. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en chef

Chères lectrices et chers lecteurs, chers amis et chères amies de SWI swissinfo.ch,

Recevez nos cordiales salutations depuis la Suisse ainsi que nos meilleurs vœux pour la nouvelle année!

Lorsque nous affirmons attendre avec impatience de nouvelles interactions avec vous, nous le pensons sincèrement. Pourquoi? Avec nos discussions multilinguesLien externe, nous ouvrons des espaces de débats publics qui permettent des dialogues approfondis et des partages d'expériences au-delà des frontières nationales. Et tout cela en dix langues sur des thèmes spécifiques.

Vous trouverez ici une sélection de quelques thématiques qui font particulièrement débat et sur lesquelles nous continuerons volontiers d'échanger avec vous l'année prochaine:

N'hésitez pas à jeter un coup d’œil et à dialoguer avec des gens du monde entier. Le partage de vos expériences renforce la compréhension mutuelle et ouvre de nouvelles perspectives. Avec vous, nous souhaitons pouvoir identifier encore mieux les débats constructifs et continuer d'approfondir les thématiques pertinentes. Nous ne sommes pas au courant de tout, nous voulons mieux comprendre le monde pour vous et avec vous, afin de passer:

… d'une fragmentation à une coopération et à une compréhension mutuelle

... d'une portée individuelle à une portée collective, avec une même conception de ce que doit être un journalisme indépendant et de qualité

… des valeurs individuelles à une visibilité, une qualité et une transparence communes, afin de contrer ensemble les fake news et la désinformation

En tant que média de service public, nous vous offrons des «connaissances de base» sur les thèmes en discussion grâce aux articles spécialisés de nos journalistes.

Les contributions journalistiques ont un impact lorsqu'elles suscitent la réflexion, font l'objet de critiques ou permettent à différentes opinions d'entrer en dialogue. Même si nous ne parvenons pas toujours à le concrétiser, nous suivons ce principe: vos contributions sont aussi importantes que les nôtres. Elles permettent à SWI swissinfo.ch d'assurer efficacement sa mission de plateforme de la Suisse dans le monde.

Nous vous souhaitons un bon départ dans cette nouvelle année, qui s'annonce captivante et riche en discussions.

Et maintenant, c'est au tour de nos collègues de SWI swissinfo.ch de prendre la parole pour raconter ce que cela signifie de faire partie de cette équipe multiculturelle unique en son genre.Lien externe

Restez en bonne santé!

Larissa M. Bieler et toute l'équipe de SWI swissinfo.ch





