PAS TOUCHE - La Suisse refuse de bannir l’expérimentation animale

Les Suisses ne veulent pas d’une interdiction totale de l’expérimentation animale. Selon la première tendance publiée par l’institut gfs.bern, une majorité des citoyennes et des citoyens rejetteraient l’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine».

13 février 2022

Katy Romy

Journaliste basée à Berne, je suis particulièrement intéressée par les thématiques de société, mais aussi par la politique et les médias sociaux. J'ai précédemment travaillé pour des médias régionaux, au sein de la rédaction du Journal du Jura et de Radio Jura bernois. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en langue française

Les chercheuses et les chercheurs suisses pourront continuer à effectuer des expériences sur les animaux. Sans surprise, le peuple suisse a rejeté fermement l’initiative Lien externequi demandait d’interdire toute expérimentation animale, soumise dimanche en votations fédérales.

Le texte lancé par un groupe de citoyennes et citoyens du canton de Saint-Gall (dont une naturopathe, un médecin généraliste et un agriculteur bio) voulait bannir toute expérience sur les êtres vivants du territoire helvétique. Les animaux n’auraient ainsi plus pu être utilisés dans l'enseignement scientifique et la recherche fondamentale. Il aurait aussi été interdit d’importer de nouveaux médicaments développés à l’aide de ces méthodes.

Aux yeux du comité d’initiative, «il est inexcusable de maltraiter, lors d’expériences, des animaux et des patients incapables de donner leur consentement». Ses membres sont convaincus qu’il existe des alternatives éprouvées.

Une large opposition

Ces arguments n’ont toutefois pas séduit grand monde. Au Parlement, personne n’a voté pour l’initiative. Tous les partis l’ont jugé trop extrême. Même la Société suisse pour la protection des animaux (SPA), qui privilégie une meilleure promotion des méthodes alternatives, n’y était pas favorable.

Les adversaires du texte craignaient que de nombreux médicaments ne puissent plus être produits ou importés en Suisse. De nombreux programmes scientifiques auraient également dû partir s’installer à l’étranger, selon eux.

Une loi déjà très stricte

Pour la quatrième fois de son histoire, le peuple suisse dit ainsi non à l'interdiction de l'expérimentation animale. Il a déjà rejeté trois initiatives populaires sur ce thème en 1985 (à 70%), 1992 (à 56%) et 1993 (à 72%).

Les Suisses semblent faire confiance à la législation en vigueur en matière d’expérimentation animale, qui est déjà l’une des plus strictes au monde: une expérience avec des animaux est autorisée uniquement s’il n’existe pas d’autres possibilités. Les chercheurs et les chercheuses doivent prouver que les bénéfices pour la société sont plus importants que les souffrances infligées.

Les droits fondamentaux des primates

Le bien-être animal était aussi au centre d’une votation cantonale ce dimanche. Les singes doivent-ils avoir des droits fondamentaux? C’est la question à laquelle le peuple de Bâle-Ville devait répondre ce dimanche. Un scrutin inédit: nulle part ailleurs dans le monde des citoyennes et citoyens n’ont été appelés aux urnes pour se prononcer sur ce thème.

L’initiative «Droits fondamentaux pour les primates» voulait ancrer dans la Constitution cantonale le droit à la vie et à l’intégrité physique des primates non humains. L'organisation «Sentience», engagée politiquement pour les animaux et à l’origine du texte, estimait que le cadre légal fédéral sur la protection des animaux ne protégeait pas suffisamment de la souffrance et de la mort ces animaux si proches de nous, hautement intelligents, sensibles à la douleur et capables d’empathie.

