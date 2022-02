L'aide aux médias ne convainc pas les Suisses

Keystone / Urs Flueeler

Les Suisses ont rejeté ce dimanche à près de 56% un paquet d'aide à destination des médias, selon les premières projections de l’institut gfs.bern. Le gouvernement et la majorité du Parlement subissent ainsi une nette défaite dans les urnes.

L’État doit-il soutenir davantage les médias privés? C’est l’une des quatre questions sur lesquelles les Suisses étaient amenés à se prononcer ce dimanche, parmi un menu de votation copieux qui comprenait une proposition d’interdiction de la publicité pour le tabac, une initiative visant à abolir l’expérimentation animale ainsi qu’un référendum sur l’abolition d’un impôt pour les grandes entreprises.

La révision de la loi sur les médias est le thème qui a le plus enflammé les esprits, avec un clivage marqué au sein du monde politique et de la population. Le vote de ce dimanche pourrait aussi voir apparaître une division entre la Suisse germanophone et la Suisse latine.

A contre-courant de la tendance nationale, le «oui» pourrait ainsi l’emporter en Suisse francophone, une région minoritaire où les interventions étatiques sont généralement mieux acceptées qu’en Suisse alémanique. La sensibilité aux difficultés rencontrées par la presse est également plus élevée dans les cantons francophones: les Romands sont encore marqués par la disparition de deux leurs titres phare, L’Hebdo en 2017 et la version papier du Matin une année plus tard.

Diversité versus indépendance

Le projet des autorités prévoyait d’allouer une enveloppe de 151 millions de francs supplémentaires par an aux journaux, radios, télévisions privées et médias en ligne. Ce train de mesures avait pour but de garantir la diversité et la qualité de l’information, alors que le paysage médiatique helvétique est bouleversé par l’avènement d’Internet et l’expansion des géants du web comme Google et Facebook.

Un référendum a été lancé par des politiciennes et politiciens de droite ainsi que des éditeurs, qui craignaient de voir les médias perdre leur indépendance. Les adversaires du projet estimaient que l'aide financière profiterait aux éditeurs les plus riches et aux entreprises cotées en bourse.

Campagne agitée

La campagne référendaire a été marquée par des accusations de manipulations de chiffres de part et d’autre. Les opposant-es - qui ont placardé la Suisse d’affiches avec le slogan «Non aux milliards du contribuable pour les millionnaires zurichois des médias» - affirmaient que les «gros éditeurs» auraient touché 70% du nouveau paquet d’aides aux médias.

Or si on s’en limite aux trois grands groupes du pays, et non aux dix premiers éditeurs, ce chiffre retombe à moins de 28%, ont calculéLien externe les partisan-es de la loi. Des chiffres corroborés par l’Office fédéral de la communication, qui estime que 80% des aides à la distribution des journaux auraient été allouées à des petits et moyens éditeurs.

Dans l’autre camp, on a notamment reproché aux autorités de noircir le trait sur la situation des médias en Suisse. Dans sa brochure explicative envoyée à l’ensemble du corps électoral, le Conseil fédéral a écrit que plus de 70 journaux avaient disparu depuis 2003. Or seules les disparitions de titresLien externe ont été prises en compte, et non les créations. Des plateformes numériques comme Watson, Republik ou Heidi.News ont pourtant vu le jour depuis cette date, mais elles ne figurent pas dans cet inventaire.

Défiance à l'égard des journalistes

En arrière-fond de cette votation figurait aussi le rôle joué par les médias durant la crise sanitaire. La diffusion, début janvier, d’une vidéo dans laquelle Marc Walder, le patron du groupe Ringier, déclare son soutien au gouvernement dans la gestion de la crise du coronavirus, a fait couler beaucoup d’encre. Les référendaires, à l’origine de la publication de cette vidéo qui remonte à mars 2020, ont ainsi dénoncé le manque d’indépendance des médias subventionnés.

Les milieux critiques envers les mesures sanitaires, et à leur tête les représentant-es de l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice), ont largement profité de cette votation pour manifester leur défiance à l’égard des médias établis et des journalistes.

Même si cet argument n’a pas été mesuré directement dans les enquêtes d’opinion précédant la votation, l’hypothèse d’un vote «bouc-émissaire»Lien externe a été souvent évoquée au cours de la campagne.

