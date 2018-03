Résultat exceptionnel pour la Banque nationale

Ce contenu a été publié le 27 janvier 2006 11:00 27. janvier 2006 - 11:00

Le prix de l'or a augmenté de 36% en 2005. (Keystone)

Le bénéfice de la Banque nationale suisse a augmenté en 2005 de 0,4 à 12,8 milliards de francs, dont 2,5 milliards à la Confédération et aux cantons.

L'institut d'émission monétaire dit avoir profité en 2005 des fortes hausses du prix de l'or et du cours du dollar.

Malgré les ventes d'or engagées depuis l'an 2000 (la Banque nationale disposait de plus de réserves qu'elle n'en a besoin pour mener sa politique monétaire), les caisses de la Banque nationale suisse (BNS) sont bien remplies.



Dans son communiqué, elle explique qu'elle a profité en 2005 du cumul «exceptionnel» de fluctuations favorables sur les marchés et sort gagnante dans pratiquement tous les domaines.

Chiffres records

Dans son communiqué, la BNS explique qu'un quart environ de ses actifs est placé en or. Le prix du kilo ayant augmenté de 36% en 2005, il en a découlé une plus-value de 7,4 milliards de francs, alors qu'une moins-value de 0,9 milliard avait été enregistrée en 2004.



D'autre part, les placements en monnaies étrangères, qui représentent environ la moitié des actifs, sont constitués essentiellement d'obligations, de papiers monétaires et une faible part d'actions. Au total, indique la BNS, le résultat de ces placements a atteint 5,3 milliards de francs, contre 1,2 milliard en 2004.



L'évolution des cours de change a, en outre, engendré des plus-values atteignant 2,5 milliards de francs, alors qu'elle avait affiché une perte de 2 milliards en 2004. Les trois quarts de ces plus-values ont résulté de la hausse du cours du dollar des Etats-Unis.



Par contre, le résultat des intérêts, dividendes et gains de cours s'est replié de 3,2 à 2,8 milliards l'année dernière. La BNS explique ce fléchissement par une diminution des rentrées d'intérêts sur les placements en monnaies étrangères, le volume de ces placements ayant reculé à la suite de la distribution du produit des ventes d'or.

L'impact des ventes d'or

Compte tenu également des autres produits et des charges, le résultat annuel s'est établi à 12,8 milliards de francs, contre 21,6 milliards en 2004. Dans son communiqué, la BNS explique que le résultat de 2004 avait été gonflé par la dissolution de la provision de 21,1 milliards de francs pour les ventes d'or.



A l'arrivée, le bénéfice a explosé de 0,4 milliard de francs en 2004 à 12,8 milliards en 2005. La banque centrale explique ce phénomène par les fortes hausses du prix de l'or et du cours du dollar mais précise qu'il e reflète pas sa capacité bénéficiaire à moyen et long terme.

2,5 milliards pour la Confédération et les cantons

Cependant, le bénéfice de l'exercice 2005 ne sera pas distribué en totalité à la Confédération et aux cantons, qui ne toucheront «que» 2,5 milliards en tout.



Les résultats de la BNS étant très dépendants des fluctuations des marchés, la distribution des bénéfices est déterminée à l'avance dans une convention conclue avec la Confédération, en vue d'assurer une certaine stabilité des versements.



Or cette convention, passée en 2002 pour la période allant jusqu'à fin 2012, prévoit une distribution de 2,5 milliards de francs par an. Ces trois dernières années, les distributions avaient porté sur des montants en partie nettement supérieurs aux bénéfices annuels distribuables.



Du résultat de l'exercice 2005, le bénéfice distribuable s'établit ainsi à 12 milliards de francs. La somme prévue de 2,5 milliards de francs va à la Confédération et aux cantons et un dividende de 6% – le maximum prévu par la loi – sera versé aux actionnaires.



Le solde, soit 9,5 milliards de francs, sera attribué à la réserve pour distributions futures. Cette réserve passera ainsi de 6,9 milliards à 16,5 milliards de francs, indique encore la banque centrale.

Les détails pour le printemps

Comme chaque année, la BNS dévoilera au printemps son compte de résultat détaillé lors de la publication de son rapport de gestion.



L'assemblée générale de l'institut d'émission a quant à elle été agendée au 28 avril 2006.



swissinfo et les agences

Faits Résultats 2005 (2004):

Or: 7,5 milliards de fr. (-0,9).

Placements en monnaies étrangères: 5,3 milliards (1,2).

Placements en francs: 0,3 milliard (0,3). Fin de l'infobox

En bref - La BNS, banque centrale de la Suisse, est un institut financier indépendant.



- Cet organe central émet la monnaie, gère l'approvisionnement du pays en monnaie et joue un rôle clé dans le trafic des paiements.



- En raison des fluctuations de marchés, la redistribution des bénéfices à la Confédération et aux cantons a été fixée par une convention passée en 2002 pour la période allant jusqu'à fin 2012, qui prévoit 2,5 milliards de fr. par an. Fin de l'infobox

Liens

Neuer Inhalt Horizontal Line