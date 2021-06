Vers un non à la loi sur le CO2

Keystone / Jean Schwarz

Selon la première projection de l’Institut gfs.bern pour le compte de la SSR, les Suisses refuseraient de justesse (51%) la loi sur le CO2. Une issue prévisible au vu de l’évolution dans les sondages et de la campagne très agressive des opposants.

«+12 centimes le litre d’essence, ça va le chalet?», ou «la voiture réservée aux riches?»: ces slogans ont fait mouche. Alors que la loi sur le CO2 récoltait encore 60% d’avis favorables à la mi-avril, les Suissesses et les Suisses n’étaient plus que 54% à dire vouloir l’accepter un mois plus tard. Et aujourd’hui, il semble que ce soutien ait encore diminué, pour passer à 49%.

C’est un des piliers de la politique climatique nationale qui pourrait passer à la trappe. La loi sur le CO2 est en effet l'instrument le plus important de la Confédération pour tenir ses promesses faites dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat: réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et neutralité carbone en 2050.

Révision complète

Pour transposer ces objectifs dans la législation nationale, il fallait une révision complète de la loi. Le nouveau texte contient des mesures relatives aux véhicules routiers, au trafic aérien, aux émissions industrielles et à la rénovation des bâtiments. Il prévoit en particulier:

une taxe comprise entre 30 et 120 francs sur les billets d'avion pour les vols au départ de la Suisse

l’obligation pour les importateurs de voitures de vendre des véhicules de plus en plus efficaces

une augmentation de 5 à 12 centimes par litre de la surtaxe que les importateurs de carburant peuvent appliquer à l'essence et au diesel

une augmentation de 120 à 210 francs par tonne de la taxe sur le CO2 prélevée sur le carburant diesel

des limites aux émissions de CO2 des bâtiments.

Recettes éprouvées

La nouvelle loi se fonde sur des mesures éprouvées et permet à la Suisse de respecter ses engagements internationaux, affirment ses partisans. Le réchauffement climatique, soulignent-ils, est une réalité tangible en Suisse: les glaciers fondent, les vagues de chaleur et les sécheresses deviennent plus fréquentes et les catastrophes naturelles telles que les inondations et les glissements de terrain augmentent en intensité.

Pour ses partisans, la loi révisée rend plus compétitives les alternatives écologiques dans le secteur des transports et celui du bâtiment. Elle offre également de grandes opportunités pour l'économie suisse en garantissant des investissements et des emplois. Les quelque huit milliards de francs que la Suisse dépense chaque année pour acheter des combustibles fossiles à l'étranger pourraient être investis dans la protection du climat.

Les citoyens bénéficieraient également de ces mesures d'incitation, puisqu'une partie du produit des taxes sur le CO2 et les billets d'avion serait directement reversée à la population.

«Inefficace, coûteuse et antisociale»

Lors du vote final au Parlement, la nouvelle loi avait été soutenue par tous les partis, à l'exception de l'UDC (droite conservatrice), la formation la mieux représentée à la Chambre basse.

La nouvelle loi est combattue par le comité économique Non à la loi sur le CO2, qui comprend des représentants de l'industrie pétrolière, des transports, de l'aviation et de la construction. Un deuxième comité composé d’activistes pour le climat, principalement de Suisse romande, souhaite des mesures plus drastiques.

Pour ses opposants, la nouvelle loi est inefficace, génère davantage de bureaucratie et d'interdictions, et entraîne en même temps une augmentation significative des coûts pour les entreprises et les ménages. Pour une famille de quatre personnes, la facture augmentera de 1000 francs par année, prédisent les opposants.

La Suisse dispose déjà d'une réglementation stricte en matière de protection de l'environnement et du climat, affirment-ils. Ainsi, ils estiment qu’une nouvelle réduction de la consommation du pays n'aurait pratiquement aucun effet sur le climat mondial. Selon les opposants, la Confédération ne peut apporter une contribution significative qu'en créant des conditions-cadres pour la recherche et l'innovation dans un système d'économie de marché. Ce sont les énergies fossiles qui favorisent le progrès et réduisent la pauvreté, argumentent-ils.

