Secret bancaire: Merz parle de concessions

Sur le fond, le gouvernement ne veut pas abandonner le secret bancaire, qui est fermement ancré dans la loi et dans les mentalités en Suisse. Cependant, «nous devons accepter la discussion et faire l'une ou l'autre concession», a dit Hans-Rudolf Merz. Certains points peuvent être discutés, selon le ministre. Et si la Suisse ne le fait pas, elle risque de se retrouver sur liste des Etats non coopératifs. Cela entraînerait des sanctions avec de graves conséquences pour sa place financière, a observé le président de la Confédération. De son côté, le nouveau président de la direction générale d'UBS a estimé dans la Finanz und Wirtschaft samedi que le secret bancaire n'est pas un modèle fini, et qu'il doit être réajusté. La question est de savoir «si nous pouvons encore cacher des fraudeurs fiscaux derrière le secret bancaire». Pour Oswald Grübel, le secret bancaire peut se maintenir sans offrir un refuge aux fraudeurs. Dans le cadre des ennuis d'UBS aux USA, Mark Branson, le chef des finances de la gestion de fortune aux Etats-Unis de la banque, témoignera mercredi lors de l'audition de la sous-commission du Sénat sur la fraude fiscale, a indiqué samedi une porte-parole d'UBS.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Secret bancaire: Merz parle de concessions 28. février 2009 - 15:28 La Suisse ne va pas abandonner le secret bancaire, mais elle pourrait néanmoins faire quelques concessions en la matière. C'est ce qu'a déclaré samedi le président de la Confédération et ministre des finances Hans-Rudolf Merz devant les délégués de son parti. Sur le fond, le gouvernement ne veut pas abandonner le secret bancaire, qui est fermement ancré dans la loi et dans les mentalités en Suisse. Cependant, «nous devons accepter la discussion et faire l'une ou l'autre concession», a dit Hans-Rudolf Merz. Certains points peuvent être discutés, selon le ministre. Et si la Suisse ne le fait pas, elle risque de se retrouver sur liste des Etats non coopératifs. Cela entraînerait des sanctions avec de graves conséquences pour sa place financière, a observé le président de la Confédération. De son côté, le nouveau président de la direction générale d'UBS a estimé dans la Finanz und Wirtschaft samedi que le secret bancaire n'est pas un modèle fini, et qu'il doit être réajusté. La question est de savoir «si nous pouvons encore cacher des fraudeurs fiscaux derrière le secret bancaire». Pour Oswald Grübel, le secret bancaire peut se maintenir sans offrir un refuge aux fraudeurs. Dans le cadre des ennuis d'UBS aux USA, Mark Branson, le chef des finances de la gestion de fortune aux Etats-Unis de la banque, témoignera mercredi lors de l'audition de la sous-commission du Sénat sur la fraude fiscale, a indiqué samedi une porte-parole d'UBS.