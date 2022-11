Simonetta Sommaruga se retire à son tour du gouvernement suisse

Keystone / Peter Schneider

Un peu plus d’un mois après son collègue Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga a annoncé mercredi sa démission du Conseil fédéral pour la fin de l’année. La ministre socialiste a évoqué la santé de son mari pour expliquer ce retrait inattendu.

«Cette décision est abrupte et arrive plus tôt que prévu», a expliqué Simonetta Sommaruga devant la presse à Berne. Son choix est lié à la santé de son mari, hospitalisé la semaine dernière suite à un AVC.

«Un choc», qui ne lui permet pas de continuer comme avant. Cet événement représente une coupure, pour la Bernoise de 62 ans. «J'ai informé mes collègues au Conseil fédéral ce matin de ma décision». La fonction de conseillère fédérale réclame une disponibilité de tous les instants, a-t-elle souligné.

«Ces douze dernières années, j'ai servi dans ce poste avec passion, jusqu'au bout. Je vais travailler encore deux mois avec toutes mes forces», a assuré Simonetta Sommaruga. De gros dossiers sont sur la table du gouvernement et de son département, au premier plan la crise énergétique.

Interrogée sur la politique énergétique du gouvernement, elle a rappelé que celle-ci n'avait pas échoué. L'Europe connaît un problème d'approvisionnement en gaz en raison de la guerre en Ukraine. «La dépendance totale de l'étranger nous rend vulnérables. Nous avons trop tablé sur les importations et trop peu sur des investissements directs en Suisse. Mais des corrections sont en cours».

Course à la succession

Avec cette annonce, deux postes au sein du Conseil fédéral devront être repourvus. Le ministre des Finances Ueli Maurer avait annoncé son départ le 30 septembre. Le groupe de l’Union démocratie du centre (UDC / droite conservatrice) doit maintenant choisir son ticket parmi cinq candidats.

La démission de Simonetta Sommaruga pourrait rebattre les cartes de la succession. Plusieurs noms ont circulé par le passé: les conseillères nationales Flavia Wasserfallen et Nadine Masshardt, le conseiller national Matthias Aebischer, la conseillère d'État Evi Alleman, toutes candidatures bernoises. Les noms de la conseillère nationale Priska Seiler-Graf et des conseillers aux États Eva Herzog et Daniel Jositsch (ZH) ont également été évoqués.

Les Verts ont annoncé dans la foulée par communiqué qu'ils ne présenteraient pas de candidat. Le parti écologiste a déjà renoncé à s'attaquer au siège UDC, mais n'a pas caché son envie de siéger prochainement au Conseil fédéral.

Douze ans au gouvernement

La Bernoise de 62 ans est entrée au Conseil fédéral en 2010, à la suite du Zurichois Moritz Leuenberger. Elle a d'abord pris les rênes du Département fédéral de justice et police, qu'elle a conduit jusqu'à fin 2018. Sa principale réalisation est la grande réforme de l'asile, acceptée par le peuple en 2016.

Elle a ensuite repris le grand département qu'elle convoitait, celui de l'énergie, de l'environnement et des transports. Son ambitieuse réforme de la loi sur le CO2 a été toutefois refusée par le peuple en 2021. Elle a remis l'ouvrage sur le métier avec une réforme de la loi sur les énergies renouvelables. La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui se profilent ont marqué la fin de son mandat.

Une longévité dans la moyenne

Simonetta Sommaruga quittera le Conseil fédéral après douze ans d'exercice. Sa longévité au gouvernement est plutôt dans la moyenne des autres conseillers fédéraux.

Dernier à démissionner avant la Bernoise, Ueli Maurer quittera lui le gouvernement à 72 ans, après quatorze ans en fonction. Doris Leuthard et Johann Schneider-Ammann sont eux restés ministres durant un peu plus de douze ans, respectivement huit ans.

Simonetta Sommaruga n'entrera pas dans l'histoire pour sa longévité. Carl Schenk, qui s'est retiré en 1895, s'était accroché pendant 32 ans au gouvernement. Le mandat le plus court a été celui de Louis Perrier, mort en 1913 seulement 14 mois après son élection.

Comme la plupart des conseillers fédéraux ces dernières années, Simonetta Sommaruga abandonne son siège avant l'âge de la retraite. Son collègue Ueli Maurer fait figure d'exception. Il prendra sa retraite en fin d'année. Autres exceptions, Hans-Rudolf Merz avait presque 68 ans lorsqu'il est parti et Moritz Leuenberger 64 ans.

Dès qu'elle aura quitté le Conseil fédéral, Simonetta Sommaruga aura droit à une rente annuelle d'un peu plus de 200'000 francs, ce qui correspond à la moitié de son salaire actuel. Cette somme sera réduite si elle reprend une activité lucrative.

