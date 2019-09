Afin que cette expression des positions politiques et des intentions de vote de la Cinquième Suisse soit bien étayée, il faut que les Suissesses et les Suisses de l’étranger soient les plus nombreux possibles à participer. Faites connaître ce sondage à vos compatriotes de l’étranger: partagez cet article sur les réseaux sociaux.

Pour qui votent les Suisses de l’étranger? Participez à notre sondage 27. septembre 2019 - 09:44 Dans trois semaines auront lieu les élections fédérales en Suisse. Pour quel parti voteriez-vous aujourd’hui? Participez au sondage SSR, qui inclut aussi les Suisses de l’étranger. La Société suisse de radiotélévision SSR lance son dernier baromètre électoral avant les élections à venir. Les résultats seront publiés début octobre. Vous trouvez le lien vers ce sondage ici. Etes-vous une Suissesse ou un Suisse établi à l’étranger? Alors participez. C’est une occasion unique de faire entendre la voix et les sensibilités de la Cinquième Suisse aussi dans la mère patrie. Afin que cette expression des positions politiques et des intentions de vote de la Cinquième Suisse soit bien étayée, il faut que les Suissesses et les Suisses de l’étranger soient les plus nombreux possibles à participer. Faites connaître ce sondage à vos compatriotes de l’étranger: partagez cet article sur les réseaux sociaux. Répondre aux questions ne vous prendra pas plus de dix minutes. Les résultats du sondage seront publiés sur swissinfo.ch. La participation est anonyme. Vos réponses seront traitées confidentiellement.