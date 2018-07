«Dans le contexte actuel du retrait des Etats-Unis [...] et des négociations intenses entre l'Iran et l'Europe pour trouver les moyens de préserver cet accord», ce voyage «est d'une importance capitale en ce qu'il pourra fournir un tableau plus précis de la coopération entre l'Iran et l'Europe», avait indiqué samedi l'agence semi-officielle iranienne Isna, en citant le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Bahram Ghassemi.

Le président iranien en Suisse pour sauver l’accord sur le nucléaire 03. juillet 2018 - 09:07 Le président iranien Hassan Rohani est arrivé en Suisse lundi après-midi pour une visite officielle de deux jours. Il a qualifié ce voyage de «capital» pour l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait des Etats-Unis. Le président de la République islamique a posé les pieds sur le tarmac de l'aéroport de Zurich vers 16h15. Hassan Rohani a été accueilli avec les honneurs militaires par le président de la Confédération Alain Berset, sous un soleil de plomb. Les deux chefs d'Etat et leurs délégations se sont ensuite rendus à Berne. En soirée, Hassan Rohani s'est entretenu en tête à tête avec Alain Berset. Parallèlement, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif devait discuter avec son homologue suisse Ignazio Cassis, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. Préserver l'accord Ce voyage sera «l'occasion de parler de l'avenir de l'accord», a déclaré le président iranien lors d'un point de presse à l'aéroport Mehrabad de Téhéran avant de monter dans l'avion, selon des images transmises par la télévision d'Etat. «Dans le contexte actuel du retrait des Etats-Unis [...] et des négociations intenses entre l'Iran et l'Europe pour trouver les moyens de préserver cet accord», ce voyage «est d'une importance capitale en ce qu'il pourra fournir un tableau plus précis de la coopération entre l'Iran et l'Europe», avait indiqué samedi l'agence semi-officielle iranienne Isna, en citant le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Bahram Ghassemi.