Suisse TourismeLien externe est l'organisation nationale de marketing et de vente pour la Suisse en tant que destination de voyages, de vacances et de congrès.

Suisse Tourisme est au service de ses hôtes et travaille intensivement avec les partenaires et prestataires touristiques en Suisse et ses bureaux dans le monde pour offrir aux hôtes de la Suisse une expérience de vacances inoubliable.

Suisse Tourisme est au centre de tous nos efforts ! Vous trouverez ici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Suisse : des offres attrayantes, des informations précises de toutes sortes, des photos fantastiques, des liens vers nos partenaires et, en plus, une plateforme de réservation simple et sans complications via Switzerland Travel Centre (STC), l'agent de vacances de Suisse Tourisme.

La société de marketing Suisse Tourisme (ST) est une corporation fédérale de droit public. Selon l'arrêté fédéral du 16 décembre 1994, la mission de ST est de promouvoir la demande touristique de la Suisse en tant que destination de vacances, de voyages et de congrès en Suisse et à l'étranger. Le développement et la mise en œuvre de programmes de marketing qui génèrent la demande et le profilage de la marque suisse forte, classique-moderne, sur les marchés internationaux sont au centre de l'attention. L'entreprise travaille de manière orientée vers le client et le marché et est gérée selon des critères de gestion d'entreprise. Le conseil d'administration est composé de 13 représentants du tourisme, de l'économie et de la politique. ST est présent dans le monde entier avec environ 220 employés dans 27 pays.

