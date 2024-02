SWI swissinfo.ch – rapport annuel 2023

Chères amies et chers amis de SWI swissinfo.ch, chères et chers Suisses de l’étranger et chères lectrices et chers lecteurs qui vous intéressez à la Suisse,

Les constellations géopolitiques sont en pleine mutation. Il est donc d’autant plus difficile pour la Suisse de se positionner en matière de politique étrangère. Ainsi, dans le contexte des guerres en Ukraine et au Proche-Orient, l’interprétation que la Suisse fait de la neutralité la place sous le feu croisé des critiques internationales.

Cela a pour conséquence que nos articles – également sur d’autres thèmes en rapport avec la Suisse – sont très souvent consultés. En 2023, nous avons dénombré au total plus de 46 millions de visites sur nos pages Internet et nos applications, car l’actualité mondiale a maintenu à un niveau élevé le besoin d’informations et de reportages de fond sur la Suisse.

Avec ce rapport annuel, nous vous emmenons en balade à travers une sélection d’articles et de recherches qui ont fait parler, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières suisses, et nous vous offrons quelques aperçus de nos coulisses qui, nous l’espérons, vous surprendront.

Élections fédérales

Cette année, les élections fédérales de fin octobre, destinées à renouveler le Parlement, ont constitué un élément central de notre couverture médiatique.

Nous avons accompagné la campagne électorale et le scrutin avec un dossier complet, tant sur le site Internet que sur notre application gratuite SWIplus. Nos journalistes ont proposé une «aide au vote» et ont livré des résultats et des analyses après le scrutin du 22 octobre.

Plus

Plus Huit choses à retenir de ces élections fédérales 2023 Ce contenu a été publié sur Voici les principaux enseignements à tirer de ce dimanche électoral. L’analyse des journalistes de swissinfo.ch. lire plus Huit choses à retenir de ces élections fédérales 2023

Nous avons par ailleurs examiné au préalable les positions de tous les partis importants, afin de déterminer s’ils étaient aptes à traiter des thèmes qui préoccupent les Suisses de l’étranger, comme le vote électronique ou les relations bancaires avec la Suisse.

Dans le monde entier, les démocraties sont en difficulté. C’est pourquoi les élections en Suisse sont suivies de près tout autour du globe. Nos collaborateurs et collaboratrices de différents pays ont raconté ce qui rend les élections en Suisse particulièrement passionnantes à leurs yeux.

Plus

Plus Comment les journalistes du service international de swissinfo.ch voient les élections fédérales Ce contenu a été publié sur Nos journalistes donnent leur avis personnel sur les raisons pour lesquelles les élections suisses sont intéressantes aux quatre coins du monde. lire plus Comment les journalistes du service international de swissinfo.ch voient les élections fédérales

Le vote des Suisses de l’étranger

À l’approche de ces élections fédérales, nous avons revu notre application SWIplus, tant au niveau de l’apparence que du contenu.

Vous ne l’avez pas encore installée et vous souhaitez la découvrir?

iOS 📲Lien externe

Android 📲Lien externe

Dans la rubrique «aide au vote», nous avons régulièrement placé tous nos contenus de fond relatifs aux élections fédérales à venir et les avons adaptées explicitement aux Suisses de l’étranger. Par exemple sur la question du vote électronique, qui n’était possible que dans quelques cantons.

Plus

Plus Le vote électronique ne compense pas la frustration des Suisses de l’étranger Ce contenu a été publié sur Malgré l’e-voting existant dans 3 cantons, le vote par correspondance continue de léser la diaspora dans l’exercice de ses droits politiques. lire plus Le vote électronique ne compense pas la frustration des Suisses de l’étranger

Après les élections également, nous nous sommes intéressés de plus près à la Cinquième Suisse. Cette fois encore, personne parmi les 43 Suisses de l’étranger en lice pour décrocher un siège n’a réussi à entrer au Parlement. Il est donc d’autant plus intéressant de se pencher sur le comportement électoral de la communauté des Suisses de l’étranger.

Plus

Plus Les écologistes ont aussi perdu des plumes au sein de la Cinquième Suisse Ce contenu a été publié sur Comme en Suisse, le vote de la diaspora helvétique en faveur des Vert-e-s s’est effondré aux élections fédérales 2023, principalement au profit du PS. lire plus Les écologistes ont aussi perdu des plumes au sein de la Cinquième Suisse

Let’s talk – les débats au format vidéo

Dans la série «Let’s talk», nous discutons de thèmes pertinents et ciblés avec des personnalités de premier plan. En 2023, l’accent a été mis sur les thèmes qui ont marqué les élections. Ce faisant, nous nous adressons explicitement aux Suisses de l’étranger et faisons intervenir des personnes intéressées à représenter le point de vue de cette communauté.

Un thème vous tient particulièrement à cœur? Alors, n’hésitez pas à contacter les journalistes qui animent nos débats, Samuel Jaberg et Katy Romy.

Vous trouverez ici la liste de tous les débats réalisés jusqu’à présent

L’importance de la confiance pour la Suisse

Comme nous avons pu le montrer dans une série d’articles, une confiance élevée dans les institutions constitue un fondement essentiel d’une démocratie qui fonctionne.

En Suisse, la population fait confiance à la politique, aux autorités et au franc suisse fort. Nous avons également mis en lumière dans cette série les domaines dans lesquels cette confiance peut s’effriter.

Plus La Suisse, un État qui inspire confiance En comparaison d’autres pays, la Suisse se distingue par sa légendaire stabilité. Comment s’explique-t-elle? lire plus La Suisse, un État qui inspire confiance

Premier coup de projecteur mondial en 2023: le WEF

Après la pandémie de coronavirus, la 53e édition du Forum économique mondial (WEF) de Davos a permis de serrer à nouveau des mains. Du 16 au 20 janvier 2023, plus de 2500 personnalités de la politique et de l’économie se sont réunies pour discuter des solutions possibles aux tensions géopolitiques, aux guerres, à la faim, à la crise climatique, aux conséquences de la pandémie et à une multitude d’autres défis.

Petite station de ski des Grisons, Davos a acquis une renommée mondiale en accueillant le Forum économique mondial. Ce qui est moins connu, c’est sa longue histoire d’innovation scientifique. Des médecins du monde entier travaillent à Davos dans des établissements de recherche et de formation ultramodernes.

Ces centres ne se contentent pas d’exploiter les synergies sur place, mais entretiennent également une étroite collaboration avec des sites de recherche nationaux et internationaux. Cet «autre» Davos a été mis en lumière par Michele AndinaLien externe et Sara IbrahimLien externe sous forme d’articles et de vidéos.

Plus

Plus Le riche passé de Davos préfigure l’avenir de la médecine Ce contenu a été publié sur Davos n’est pas que l’hôte du WEF. La station abrite un centre d’avant-garde pour la recherche médicale – de longue tradition. lire plus Le riche passé de Davos préfigure l’avenir de la médecine

Difficulté d’accès en Russie

Vers la fin janvier 2023, SWI swissinfo.ch a constaté que le nombre de consultations des pages publiées en russe depuis la Russie s’était effondré. Manifestement, l’accessibilité technique n’était plus garantie partout en Russie.

Afin de maintenir l’accès à un journalisme indépendant et équilibré pour notre public de Russie, nous avons développé notre offre via les réseaux sociaux en russe et avons montré à nos lecteurs et lectrices des moyens de contourner la censure.

SWI swissinfo.ch a également décidéLien externe, en accord avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM), de traduire une partie de son offre en ukrainien durant une année supplémentaire, afin de soutenir l’offre d’information internationale destinée à la population ukrainienne qui a fui son pays. Jusqu’à l’été 2023, la Suisse comptait plus de 80’000 Ukrainiens et Ukrainiennes au bénéfice du statut de protection «S».

Plus

Plus La guerre des femmes ukrainiennes Ce contenu a été publié sur Elles portent le poids de la guerre et défendent leur pays. Trois Ukrainiennes qui vivent à Genève témoignent. lire plus La guerre des femmes ukrainiennes

La Suisse et les sanctions contre la Russie – un sujet qui devient récurrent

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine et occupé une partie du pays, la Suisse s’efforce de mettre en œuvre des sanctions contre la Moscou. Cela entraîne des conséquences plus importantes qu’il n’y paraît au premier abord. Par exemple en ce qui concerne les exportations d’armes, le commerce de l’or ou la transparence des entreprises.

Dans une série d’articles, nous nous sommes penchés sur la difficile mise en œuvre des sanctions contre la Russie en Suisse.

Lien vers la série d’articles consacrés à ce thème

Les points forts de notre offre de podcasts

Avec «Dangereux Millions», nous avons élargi en 2023 notre offre de podcasts exclusivement destinée au public francophone et intéressé par la Suisse.

En collaboration avec Gotham CityLien externe et Europe 1 StudioLien externe, nous avons coproduit un podcast qui révèle comment la Suisse a été utilisée pendant des décennies comme centre de blanchiment d’argent.

Grâce à la coopération transfrontalière, ce podcast a obtenu une diffusion intéressante et a été téléchargé 123’700 fois.

Plus

Plus «Dangereux Millions»: Licio Gelli, la P2 et l’attentat de Bologne Plongée au cœur des «Années de plomb», du terrorisme italien et de ses circuits financiers qui passent par la Suisse. lire plus «Dangereux Millions»: Licio Gelli, la P2 et l’attentat de Bologne

En anglais, outre les traditionnels «Swiss Connection» (sur la science) et «Geldcast Update» (sur la politique financière), nous avons aussi produit le nouvel «Inside Geneva». Correspondante à Genève pour SWI swissinfo.ch et la BBC, Imogen FoulkesLien externe y discute de thèmes globaux avec des experts et expertes de nombreuses organisations internationales basées à Genève. Ce nouveau podcast est produit en collaboration avec le réseau de médias Genève VisionLien externe et le Graduate Institute GenevaLien externe.

Toujours pour «Inside Geneva», Imogen Foulkes a réussi à s’entretenir en exclusivité avec tous les Commissaires aux droits de l’homme des Nations unies (ONU) encore en vie à l’occasion du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ils y livrent leur vision de l’influence de la Déclaration des droits de l’homme, de leur fonction et de l’évolution du monde.

Nos contenus vidéo, de la verticale à l’horizontale

Si nous sommes actifs sur Instagram (en 10 langues) et sur TikTok (en anglais), c’est d’abord parce qu’une partie de notre communauté globale y séjourne de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Or en tant qu’entreprise de médias, il est indispensable de produire et de proposer tous les nouveaux formats de storytelling qui s’inscrivent dans le courant dominant – comme ici ce que l’on nomme les Vertical Videos (format vertical pour téléphone portable ou Reels sur Instagram).

Par exemple, ce post TikTok de l’été 2023, qui explique pourquoi le gouvernement suisse est si stable en comparaison internationale, a reçu 470’000 vues, 54’000 likes et 750 commentaires.

Cependant, c’est un mythe de croire que tout le monde ne regarde que des clips vidéo courts.

Nous le constatons avec notre série de vidéos horizontales On the Record, que nous avons lancée en 2023. Par exemple, l’entretien de notre reporter Elena ServettazLien externe avec Sergeï Pougatchev a été visionné sur YouTube 155’000 fois en anglais et 420’000 fois en russe.

Plus

Plus Sergueï Pougatchev: «Les banques suisses aident le cercle de Poutine à éviter les sanctions» Ce contenu a été publié sur Exclusif: en procès contre l’Etat russe, l’homme d’affaires Sergueï Pougatchev livre sa version des faits. lire plus Sergueï Pougatchev: «Les banques suisses aident le cercle de Poutine à éviter les sanctions»

SWI swissinfo.ch au Forum mondial sur la démocratie directe moderne

La démocratie directe en est encore à ses balbutiements au Mexique, alors que la Suisse dispose d’une longue expérience dans ce domaine. Pourtant, les deux pays poursuivent le même objectif: construire une société plus égalitaire et plus inclusive.

Un petit groupe de journalistes du portail d’information mexicain Animal Político et de SWI swissinfo.ch se sont rencontrés au printemps 2023 à Mexico dans le cadre du Forum mondial sur la démocratie directe moderne. Cette rencontre a permis d’explorer les différentes expériences de démocratie directe dans les deux pays.

Récompenses et certifications

Il nous tient à cœur de contrôler nous-mêmes en permanence la qualité de nos articles. Cependant, nous retirons également une grande satisfaction lorsque des institutions et des organisations indépendantes évaluent la qualité de notre travail et nous attribuent des récompenses ou des certifications.

C’est ainsi qu’en 2023, nous avons reçu quatre bonnes nouvelles:

🎖Prix spécial pour la promotion de la démocratie

Le prix «Private» des médias se définit comme «la plus grande et la plus prestigieuse distinction internationale pour un journalisme de qualité en Suisse et en Europe». Le 24 mai 2023, SWI swissinfo.ch a reçu le prix spécial non doté pour l’ensemble de son œuvre.

Le jury relève notamment que «SWI swissinfo.ch apporte depuis de nombreuses années une contribution importante à la promotion de notre démocratie et à la cohésion de notre société. Une contribution qui mérite d’être récompensée par un prix spécial pour l’ensemble de son œuvre.»

Plus

Plus SWI swissinfo.ch reçoit un prix spécial pour son offre éditoriale de qualité Ce contenu a été publié sur SWI swissinfo.ch reçoit un prix spécial pour l’ensemble de son offre. lire plus SWI swissinfo.ch reçoit un prix spécial pour son offre éditoriale de qualité

🎖Qualité journalistique avérée

La pertinence est, avec l’indépendance, l’impartialité et l’équilibre, le critère central de la qualité du journalisme. Dans sa statistique annuelle publiée sous la forme d’un «Annuaire des médias 2023Lien externe», le Centre de recherche sur la sphère publique et la société de l’Université de Zurich (fögLien externe) a attribué à SWI swissinfo.ch la meilleure note dans le domaine des médias en ligne suisses, avec 7,8 points sur 10, soit 0,1 point de plus que l’année précédente.

Plus

Plus swissinfo.ch réaffirme son engagement en faveur de la confiance et de la qualité Ce contenu a été publié sur swissinfo.ch a obtenu pour la deuxième fois la prestigieuse certification Journalism Trust Initiative (JTI). lire plus swissinfo.ch réaffirme son engagement en faveur de la confiance et de la qualité

🎖Certification renouvelée en tant que source d’information fiable

Depuis la pandémie, les fausses nouvelles (Fake News) et la désinformation se propagent de plus en plus facilement et rapidement. Les nouvelles possibilités offertes par l’intelligence artificielle alimentent cette tendance dans le domaine des photos, des vidéos ou par exemple avec les «Deep Fakes», où des personnalités connues sont imitées à s’y méprendre dans leurs mouvements, leur façon de parler et leur voix.

Pour les êtres humains comme pour les moteurs de recherche, il est donc de plus en plus important de pouvoir identifier rapidement et clairement les sources d’information comme étant dignes de confiance. C’est ainsi que pour le journalisme, l’organisation «Reporters sans frontières» a lancé il y a quelques années la Journalism Trust Initiative (JTI).

Les médias qui satisfont à tous les critères de cet examen en plusieurs étapes peuvent afficher le label JTI pendant deux ans. SWI swissinfo.ch a pour la seconde fois passé avec succès la procédure d’examen en 2023 et a ainsi à nouveau obtenu le certificatLien externe.

🎖Récompense pour le langage inclusif

SWI swissinfo.ch s’est vu décerner le Social Impact Award de l’International Broadcasting Convention (IBC). La plateforme d’information en dix langues est ainsi récompensée pour sa promotion du langage inclusif.

Plus

Plus Les efforts d’inclusivité de SWI swissinfo.ch récompensés Ce contenu a été publié sur SWI swissinfo.ch reçoit un prix professionnel aux Pays-Bas. lire plus Les efforts d’inclusivité de SWI swissinfo.ch récompensés

Notre manière de travailler

Tout au long de l’année, les personnes qui nous lisent ont également posé de nombreuses questions sur notre manière de travailler. Comment les thèmes sont-ils choisis par SWI swissinfo.ch? Comment lançons-nous des débats? Pourquoi publions-nous des articles d’opinion?

Nous avons présenté au public nos méthodes de travail sous forme de vidéos courtes.

Plus

Plus Comment nous travaillons: le choix des thèmes Ce contenu a été publié sur Comment swissinfo.ch choisit-il les thèmes qu’il traite? Et comment les traite-t-il? Explications de notre rédacteur en chef Mark Livingston. lire plus Comment nous travaillons: le choix des thèmes