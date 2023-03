SWI swissinfo_ch reçoit le bouton Play d'argent de YouTube

L'équipe Multimédia, de g. à d.: Jo Fahy, Céline Stegmüller, Michele Andina, Julie Hunt et Carlo Pisani. Non présent.es sur la photo: Vera Leysinger, Kai Reusser, Helen James et Thomas Kern. swissinfo.ch

L'équipe multimédia de SWI a désormais littéralement un jalon entre les mains: le bouton Play d'argent de YouTube. La filiale de Google récompense ainsi tou.tes les créateur.trices de contenu lorsqu'ils ou elles atteignent les 100’000 abonné.es, chiffre auquel est parvenue SWI fin 2022, après un travail de développement commencé dès mai 2007.

Ce contenu a été publié le 17 mars 2023 minutes

Au sujet de ce succès, Jo Fahy, responsable Multimédia, et Michele Andina, journaliste vidéo, retournent immédiatement le mérite aux nombreux.ses collègues qui l'ont rendu possible: «Ce bouton Play représente un travail de 16 années passées à développer notre présence sur YouTube; c'est une réussite commune, dans laquelle de nombreuses personnes ont investi beaucoup de temps et d'énergie. Cela signifie aussi que nos abonné.es aiment ce qu'on leur montre. Le lancement de la chaîne est passé largement inaperçu dans la presse, seuls les médias spécialisés en avaient parlé - c'était en 2007.

En 2007, les médias axés sur le numérique, comme Netzwoche, avaient évoqué le lancement de la chaîne YouTube de SWI, marque liée à l'époque à la Radio Suisse Internationale (RSI) swissinfo.ch

Depuis, l'équipe a publié plusieurs milliers de vidéos. Aujourd'hui, SWI détient 7 chaînesLien externe (en anglais, espagnol, portugais, arabe, russe, chinois et japonais) avec un total de plus de 230’000 abonné.es et 51 millions de vues depuis le lancement», souligne Michele Andina.

Bien plus qu'un moteur de recherche et qu’un fond d'archives

SWI a donc fait partie des pionnier.ères sur YouTube; pour Jo Fahy, cela a été le bon choix à l’époque, car la plateforme est aujourd'hui bien plus qu'un moteur de recherche. Elle attire les utilisateur.trices, qui y visionnent volontiers des contenus intemporels, comme par exemple la vidéo sur «l'homme volant Yves RossyLien externe», qui est encore souvent regardée 13 ans après sa publication: elle a atteint les 3,8 millions de vues. «YouTube convient particulièrement bien aux contenus de fond,» ajoute Jo Fahy, «car les vidéos longues ne fonctionnent pas sur les autres médias sociaux. YouTube peut aussi répondre aux besoins des personnes à la recherche d'informations approfondies et contextualisées. La plateforme des débuts, axée sur le divertissement, s’est depuis longtemps mise au service de la recherche, de l'information et de la formation, y compris en autodidacte. Dans le cas de SWI, YouTube est l'un des canaux générant le plus grand taux d'engagement».

Des thèmes intemporels, comme la pratique de l'excision en Suisse, attirent encore les utilisateur.trices des années après leur publication. Une vidéo de SWI sur ce thème a atteint les 22 millions de vues. swissinfo.ch

Une communauté engagée

Il est bon de continuer à publier des vidéos au format 16:9 également, car la communauté sur YouTube est l'une des plus actives entre tous les canaux de médias sociaux sur lesquels SWI est présente. «En utilisant les bons mots-clés, les bonnes images de teaser et les bons thèmes, nous atteignons un niveau d'engagement remarquable chez les utilisateur.trices et les attirons vers notre offre web», précise Michele Andina. Pour Jo Fahy, un autre point encore fait tout l'intérêt de cette plateforme: «Sur TikTok ou Instagram, le temps d'attention des utilisateur.trices est nettement plus court, aléatoire, ils ou elles passent rapidement à autre chose, alors que sur YouTube, nous entretenons un dialogue animé avec notre public, nous répondons aux questions, menons de petits sondages et découvrons de nouveaux besoins, ce qui nous permet de créer une réelle valeur ajoutée des deux côtés».

Aujourd'hui, SWI compte 9 canaux de médias sociaux partiellement en 10 langues et avait atteint au total environ 2,5 millions de followers, fans et abonné.es à fin 2022. swissinfo.ch









Mots clés: Culture

Economie

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative