swissinfo.ch vous invite à vivre en direct l'élection du Parlement

Vous habitez à l'étranger et vous aimeriez vivre en direct l’élection du Parlement suisse de ce dimanche? SWI swissinfo.ch vous informera en continu via l’App «SWIplus» et son site Internet swissinfo.ch et vous propose le suivi télévisé complet de SRF en allemand, de la RTS en français et de RSI en italien.

Ce contenu a été publié le 21 octobre 2023 - 08:00

Ce dimanche, les Suisses élisent un nouveau Parlement. Plus de 200'000 Suisses de l’étranger ont eu la possibilité de participer à ces élections. Ils et elles ont cette année également la possibilité de suivre en direct les projections, les résultats et les analyses de la Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), de la Radio Télévision suisse (RTS) et de la Radiotelevisione svizzera (RSI) – peu importe où ils et elles se trouvent.

Diffusion dans le monde entier, sans limitation

La diffusion des émissions en live streaming est possible, car pour cet événement politique national, les chaînes de télévision de la SSR ont débloqué la restriction de géoblocage active à l'étranger. Cela signifie que les émissions télévisées de dimanche peuvent se regarder en direct dans le monde entier via l’application smartphone «SWI Plus» ou le site Internet swissinfo.ch.

Les Suisses de l’étranger ont donc un accès complet et illimité à une information de qualité pour leur permettre de suivre le déroulement des élections. En français, la RTS rapportera l’évolution des résultats en direct avec des invité-es et des correspondant-es dans toutes les régions.

Des informations pour les Suisses de l’étranger

SWI swissinfo.ch proposera aussi à partir de 12 heures un suivi complet de ces élections sur son application, dans les langues nationales et en anglais, ainsi que sur son site web, en 10 langues. Les expatrié-es peuvent ainsi avoir un aperçu complet et rapide de l’évolution des résultats dans chaque canton, ainsi que des réactions, des graphiques et des analyses.

Des informations seront également postées sur les comptes Twitter, Facebook et Instagram de SWI swissinfo.ch, au fur et à mesure que tomberont les résultats. Les reportages de SWI swissinfo.ch, SRF, RTS et RSI sont réalisés depuis toute la Suisse: avec des duplex depuis les bureaux du Palais fédéral et dans les cantons, où les correspondants de la SSR suivent les résultats et recueillent les réactions.

Analyses et réactions exclusives des chefs de parti

L'équipe de l'institut de recherche gfs.bern élabore, sur mandat de la SSR, les projections dans le studio électoral de Zurich, qui seront publiées à 16h, 18h et 20h, heure suisse. Le politologue Lukas Golder, de l'institut de recherche gfs.bern, analysera ensuite les résultats. Les prises de position des président-es de parti sur le résultat de la répartition des sièges auront lieu après la projection de 18h00.

