Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Eleanor frappe durement la Suisse 05. janvier 2018 - 08:37 Glissements de terrain, inondations, danger d’avalanche et forts vents, la tempête Eleanor a frappé la Suisse avec violence. Les premières estimations des dégâts atteignent déjà plus de 50 millions de francs. Le canton du Valais a été particulièrement touché. Les déclarations de sinistres dépassent la barre des 10'000 dans toute la Suisse. Les conséquences le passage de la tempête Burglind, ou Eleanor, sont particulièrement importantes dans le canton du Valais. A Drône, sur la commune de Savièse, un glissement de terrain a recouvert jeudi toute la façade d'un immeuble d'habitation. Si les dégâts matériels sont importants, personne n'a été blessé, les résidents ayant été évacués au préalable. La station de Loèche-les-Bains était coupée du monde jeudi en raison du fort danger d'avalanche, bloquant quelque 10'000 personnes. Pour le nivologue Robert Bolognesi (à écouter ci-dessous), le phénomène pluie sur neige explique largement cette situation. Dans le canton de Vaud, plusieurs rivières ont débordé. Voici quelques images impressionnantes, prises dans le district de Nyon.